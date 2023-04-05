В Казахстане стартовала акция "Нерест": за рыболовство в период запрета грозит штраф и до трех лет лишения свободыВ Казахстане стартовала акция "Нерест": за рыболовство в период запрета грозит штраф и до трех лет лишения свободы
04.04.2023, 11:21 55631
Токаев переназначил ряд министров Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил министра культуры и спорта и министра национальной экономики Республики Казахстан.
Указом главы государства Асхат Оралов назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Также Алибек Куантыров вновь назначен министром национальной экономики Республики Казахстан.
Дополнено 04.04.2023, 11.38
Указом главы государства Ескараев Азамат Несипбаевич назначен министром юстиции Республики Казахстан.
Дополнено 04.04.2023, 12.02
Тамара Дуйсенова указом главы государства переназначена на пост министра труда и социальной защиты населения.
Тамара Дуйсенова указом главы государства переназначена на пост министра труда и социальной защиты населения.
Дополнено 04.04.2023, 12.43
Кроме того, Ажар Гиният переназначена министром здравоохранения Республики Казахстан.
Дополнено 04.04.2023, 13.03
Сохранил свой пост и Багдат Мусин. Указом президента от 4 апреля 2023 года он назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Дополнено 04.04.2023, 13.14
Также указом главы государства Зульфия Сулейменова вновь назначена министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Дополнено 04.04.2023, 13.25
Дархан Кыдырали переназначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан.
Дополнено 04.04.2023, 14.21
Юрий Ильин переназначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Дополнено 04.04.2023, 14.23
Также указом главы государства Саясат Нурбек переназначен министром науки и высшего образования Республики Казахстан.
Дополнено 04.04.2023, 15.04
Ербол Карашукеев переназначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан.
Дополнено 04.04.2023, 15.20
Гани Бейсембаев переназначен на пост министра просвещения Республики Казахстан.
Напомним, в Казахстане сменился глава МИД.
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05.04.2023, 17:06 1376
Президенту Казахстана доложили о развитии транспортной инфраструктуры
Утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала страны до 2030 года.
Фото: Акорда
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомат Токаев принял министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства был проинформирован о развитии транспортной инфраструктуры. По соответствующему поручению правительством утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала страны до 2030 года.
Кроме того, для увеличения транзитного потенциала решается проблема острой нехватки вагонного парка. Производство вагонов и локомотивов будет осуществлено на отечественных заводах с участием компаний Stadler, Alstom и Wabtec.
В рамках реализации предвыборной платформы президента до 2029 года проводится работа по развитию международных автомобильных коридоров, в том числе по строительству и реконструкции 8 тысяч километров автодорог республиканского значения.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в гражданской авиации отмечается стабильный рост. В 2022 году преодолен допандемийный уровень - авиакомпании Казахстана перевезли почти 11 млн пассажиров. Внедрен режим "открытого неба", расширяется география полетов. До 2025 года планируется запустить рейсы в Токио, Сингапур, Шанхай и Нью-Йорк.
Касым-Жомарт Токаев поручил усилить работу по развитию среднего бизнеса, привлечению инвестиций в сырьевой сектор, горнодобывающую промышленность и геологоразведку.
Также президент потребовал обратить особое внимание на модернизацию дорожной, социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, усилить работу по локализации производств и ускорить разработку Градостроительного кодекса.
Кроме того, глава государства был проинформирован о деятельности министерства и исполнении его поручений, в том числе касающихся улучшения качества дорог и обеспечения населения жильем.
Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет об итогах ревизии месторождений. Как сообщил Марат Карабаев, в связи с нарушениями отозваны свыше 200 контрактов и лицензий на разработку твердых полезных ископаемых.
Министр также доложил о реализации пула новых индустриальных инвестиционных проектов, состоящего из свыше 800 проектов.
05.04.2023, 17:03 3006
Токаев подписал поправки по цифровизации госуслуг в земельных отношениях
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Новость дополняется.
05.04.2023, 14:52 11106
Планы ОДКБ обсудили Токаев с Тасмагамбетовым
В ходе встречи обсужден ряд вопросов по приоритетным направлениям работы ОДКБ
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, сообщает Акорда.
Генеральный секретарь проинформировал главу государства о деятельности секретариата Организации договора о коллективной безопасности.
В ходе встречи обсужден ряд вопросов по приоритетным направлениям работы ОДКБ, а также планы организации на предстоящий период.
Напомним, в конце марта, на расширенном совещании руководящего состава секретариата и объединенного штаба ОДКБ, Тасмагамбетов дал детальную оценку геополитической ситуации в зоне ответственности организации. Он подчеркнул, что текущая международная обстановка характеризуется нарастанием глобальных и региональных противоречий, в которые вовлечены в том числе государства - члены ОДКБ.
6 января, во время беспорядков, в Казахстан были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Их задачами стала охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.
05.04.2023, 14:38 12201
Запрет на вывоз сома и судака введен в Казахстане
Фото: Минэкологии РК
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов ввело запрет на вывоз с территории Республики Казахстан судака и сома в непереработанном виде сроком на 6 месяцев, сообщается на сайте ведомства.
Введение ограничений на экспорт рыб в необработанном виде будет способствовать насыщению внутреннего рынка, что возможно повлияет на снижение цен и обеспечит более широкий доступ для населения, а также выпуску продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью", - отметили в Минэкологии.
Там сообщили, что со временем ведомство планируется законодательно наделить компетенцией по введению ограничения на экспорт вплоть до полного запрета к 2025 году наиболее коммерчески и гастрономически ценных видов рыб в непереработанном виде.
Соответствующий приказ вступает в силу с 15 апреля 2023 года.
Напомним, ранее Минсельхоз РК ввел запрет на рыболовство на период нереста. В этот период в Казахстане будет действовать акция "Нерест". За рыболовство в период запрета грозит штраф и до трех лет лишения свободы. Сотрудники МВД будут выявлять факты рыболовства, незаконного приобретения или сбыта рыбы и рыбной продукции.
05.04.2023, 13:48 13951
Минэкологии утвердило стандарты казахских пород собак
Речь идет о породах тазы и тобет
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан утвердило стандарты казахских пород собак тазы и тобет, которые предусматривают промеры, описание, недостатки и пороки собак, сообщается на сайте ведомства.
В министерстве подчеркнули, что разработка стандартов входит в компетенцию Национального центра казахских пород собак. Его функционирование планируется в июле 2023 года, однако, в связи с сжатыми сроками по принятию стандартов, за основу были взяты стандарты, утвержденные приказом Минсельхоза от 25 декабря 2015 года.
Согласно описанию тазы, общий вид и тип сложения собак предполагает рост средний и выше среднего, сухой, крепкий тип сложения.
Высота в холке кобелей от 60 до 70 сантиметров, суки в холке от 55 до 65 сантиметров. Превышение верхнего предела роста не является пороком или недостатком при сохранении пропорции и остальных требований стандарта", - говорится в описании.
Окрас собак может быть черный, белый, половый разных оттенков, красный и серый всех оттенков.
Все окрасы могут быть как сплошными, так и пегими. Возможна "мазурина": чернота на морде, ушах и нижних частях конечностей. Щенки по мере роста и полового созревания могут изменять оттенок и окрас", - отмечается в стандарте.
Шерсть по стандарту мягкая, шелковистая, прямая, короткая длиной до 4,5 сантиметра (зимой) и до 2,5 сантиметра (летом) с хорошо развитым подшерстком. Кожа тонкая, эластичная, без складок, мускулатура хорошо развита, особенно на бедрах и пояснице, костяк крепкий, но не тяжелый.
К порокам в стандарте отнесены:
- Курчавая, жесткая, волнистая шерсть, хохолок на голове, длинная шерсть на животе и груди
- Тигровый окрас, крапчатый или мраморный окрасы, темно-рыжие и красноватые подпалины
- Сырость сложения, грубость сложения, рыхлость и др.
Характеристика казахского тобета:
- Грубый, грубо-сырой тип конституции. Сильный и выносливой темперамент.
- Шерсть густая, грубая, прямая, с хорошо развитым, но не длинным подшерстком (короче остевого волоса).
- Природный окрас желтый, палевый, рыжий, серый, бурый, черный.
Более подробное описание обеих пород здесь.
Стандарт подробно описывает как должна выглядеть и вести себя собака (размер, состояние кожи, уши, нос, глаза, хвост, передние и задние конечности, походка, движения и т.д.), а также описывает возможные недостатки и пороки.
Документ вступит в силу 1 июля 2023 года.
05.04.2023, 13:37 15156
Юрий Ильин прокомментировал ситуацию с массовым увольнением пилотов "Казавиаспас"
Фото: kazaviaspas.kz
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин сегодня, в кулуарах мажилиса, прокомментировал ситуацию с массовыми заявлениями на увольнение пилотов "Казавиаспаса".
Требования и недовольства были связаны и с заработной платой, но хочу сказать: тот летный состав, который в том числе указывался, они все получали заработную плату, неплохие денежные средства и за полеты: если не раскрывая никого, то за год доходы пилотов, которые в том числе и писали, более 20 млн тенге. В гражданской авиации, в том числе и структурных подразделениях Минобороны, я думаю, такими зарплатами не все могут похвастаться", - цитирует министра Zakon.kz.
По словам министра, всего было 23 заявления, по которым в данное время проводится служебное расследование. Министр пообещал, что результаты проверки не заставят себя долго ждать.
Министр отметил, что сотрудники МЧС не всегда работают в благоприятных условиях и пообещал разобраться отдельно с каждым случаем.
Мы никого не уволили. В дальнейшем по результатам проверки будет принято решение. Кто-то, если изъявит желание, будет уволен. Но должны предупредить, что на них потратили бюджетные средства на обучение. И в соответствии с соглашением, которое заключается между персоналом и администрацией предприятия, сотрудник должен компенсировать средства, которые были потрачены на его обучение", - цитирует Ильина Tengrinews.
Напомним, 23 февраля в Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас". Вертолет совершал облет трубопровода. В результате ЧП погибли четыре сотрудника "Казавиаспаса" МЧС. Два члена экипажа пострадали. Один из выживших рассказал подробности крушения вертолета.
По факту крушения вертолета начато досудебное расследование. В МЧС сообщили, что разбившийся МИ-8 прошел техобслуживание месяц назад. В ведомстве также добавили, что семьи погибших сотрудников "Казавиаспаса" будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детей.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель МЧС сообщил, что, по предварительной информации, во время жесткой посадки вертолет был фактически неуправляемым. Он также пояснил, почему первоначально появилась информация об отсутствии погибших. По словам Иманкулова, на месте была очень плохая связь. Когда диспетчер дозвонился до выжившего члена экипажа, он сказал либо слово "жив", либо "живы", затем связь оборвалась. И уже после получения данных была подтверждена информация о гибели четверых человек.
В авиационной администрации Казахстана заявили, что проверят все авиакомпании, эксплуатирующие Ми-8. В случае выявления нарушений будут приостановлены соответствующие сертификаты и свидетельства.
05.04.2023, 12:48 13311
Выявлять высокопоставленных коррупционеров поручил Токаев новому главе Антикора
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токвев в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководящим составом Агентства по противодействию коррупции, в ходе которого представил нового руководителя Аcхата Жумагали, сообщает Акорда.
Глава государства обозначил перед новым руководителем и личным составом агентства приоритетные задачи на предстоящий период. По его словам, необходимо в полном объеме реализовать мероприятия, отраженные в Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026. Следует продолжить принципиальный подход к выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных чиновников, особенно в сферах, которые напрямую влияют на благосостояние народа.
Президент обратил внимание на важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. По его словам, необходимо также на должном уровне вести информационно-разъяснительную работу.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по итогам расследований агентству удалось возместить ущерб на сумму 108 миллиардов тенге. Это позитивный результат, с другой стороны - это показатель масштаба, которая коррупция достигла за предыдущие периоды.
Принципиальная борьба с коррупцией во всех ее проявлениях - это приоритет дальнейшего развития нашего государства. Вы знаете, что такие пороки, как мздоимство, непотизм, телефонное право и другие, на протяжении многих лет подрывали доверие граждан к государственным институтам. На этом фоне начала угасать сама вера народа в справедливость. Поэтому одним из первых моих предвыборных обещаний была бескомпромиссная борьба с коррупцией до полного ее искоренения. Определяющую роль в этой работе должно сыграть Агентство по противодействию коррупции. С момента создания в июне 2019 года вашему органу многое удалось сделать. Это надо признать. Активно развивается система антикоррупционных мер, в число которых входят новые правовые институты, отставка политических и государственных служащих за коррупцию подчиненных, проверка на добропорядочность, антикоррупционная экспертиза нормативных-правовых актов и многие другие инициативы. Как известно, они уже приносят результаты", - подчеркнул глава государства.
Напомним, новым председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции стал Асхат Жумугали.
05.04.2023, 10:34 22316
Асхат Жумагали возглавил Антикор
Фото: Агенство РК по противодействию коррупции
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Асхата Жумагали председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), сообщает Акорда.
Жумагалиев освобожден от ранее занимаемой должности.
Асхат Жумагали родился 19 августа 1979 года в Аркалыке.
Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова.
В 2001-2010 годы занимал различные должности в органах прокуратуры: главный специалист, прокурор, старший прокурор прокуратуры Астаны, Управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК, старший помощник Генерального прокурора РК;
в 2012-2014 годы - советник председателя, первый заместитель начальника Следственного департамента и Департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции, начальник Следственного департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция);
в 2014-2016 годы - старший помощник Генерального прокурора РК;
в 2016-2018 годы - заместитель директора, директор Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК;
в 2018-2019 годы - заместитель руководителя Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции;
в январе-июле 2019 года - руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области;
в 2019-2021 годы - руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Шымкенту;
в 2021-2022 годы - руководитель Службы досудебного расследования Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба);
с 7 марта 2022 года - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
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