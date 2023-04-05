В Казахстане стартовала акция "Нерест": за рыболовство в период запрета грозит штраф и до трех лет лишения свободыВ Казахстане стартовала акция "Нерест": за рыболовство в период запрета грозит штраф и до трех лет лишения свободы
Назначен новый министр энергетики Казахстана
Фото: sk.kz
Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Алмасадам Саткалиев назначен министром энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, ранее пост министра энергетики занимал Болат Акчулаков.
Распоряжением главы государства Акчулаков Болат Уралович назначен советником президента Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.
Саткалиев Алмасадам Майданович ранее занимал пост председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Казына". Родился 31 октября 1970 года в Алмат-Ате. Окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби (1992), Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA, совместная программа с Duke University’s Fuqua School of Business (2015), Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program (2016).
Трудовой стаж:
• Директор ТОО "ТаССат" (08.1992-09.1997);
• Менеджер, начальник департамента клиринга, начальник департамента управления проектами ЗАО "Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл" (09.1997-08.1998);
• Управляющий директор, вице-президент по экономике АО НКТН "КазТрансОйл" (08.1998-01.2001);
• Финансовый директор, вице-президент по экономике АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC" (01.2001-11.2003);
• Первый вице-президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC" (11.2003-05.2006);
• Директор-руководитель группы по АО "KEGOC", директор по управлению электроэнергетическими активами АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (05.2006-24.01.2007);
• Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (24.01.2007-02.09.2007);
• Член совета директоров АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук" (03.2007-09.2007);
• Первый вице-президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC" (10.2008-12.2009);
• Президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (12.2009-05.2011);
• Управляющий директор Акционерного общества ФНБ "Самрук-Казына" (06.2011-01.2012);
• Член совета директоров АО "Самрук-Энерго" (07.2007), Председатель совета директоров АО "Самрук-Энерго" (06.2011-01.2012, переизбран с 15.06.2015), Председатель Правления акционерного общества "Самрук-Энерго" (24.01.2012-07.2018);
• Заместитель председателя ОЮЛ "KAZENERGY" (07.2018-11.2018);
• Член совета директоров АО "KEGOC" (05.2006), Президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" "KEGOC" (02.09.2007-05.2008), Председатель совета директоров АО "KEGOC" (06.2011-01.2012), Представитель интересов АО "Самрук-Қазына", Председатель Совета директоров АО "KEGOC" (11.2018-04.2021);
• Управляющий директор по управлению активами и приватизации АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (с 24.09.2018);
• Исполняющий обязанности (с 20.03.2021), председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (29.03.2021-04.2023).
Ранее сообщалось, кто из министров сохранил свой пост.