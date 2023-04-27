26.04.2023, 17:42 28176
Казахстанцы задолжали банкам более триллиона тенге
В 2022 году объем просроченной задолженности банкам только по физическим лицам вырос на 45%
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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ерлан Стамбеков в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова обратил внимание на проблему закредитованности населения.
Стамбеков отметил, что в 2022 году объем просроченной задолженности банкам только по физическим лицам вырос на 45%, с 609 млрд тенге до 883 млрд тенге.
А на 1 марта прирост составил 26% и достиг 1 трлн 110 млрд тенге, из которых объем просроченных займов, по которым нет оплаты более 90 дней, составил 45% от общего объема, или 504 млрд тенге, и это без статистики по ломбардам, кредитным товариществам, МФО и коллекторским агентствам", - сказал депутат.
Он также акцентировал внимание на черном рынке купли-продажи проблемного ссудного портфеля между финансовыми организациями и коллекторскими агентствами без участия самого заемщика.
У нас в стране исчезает практика признания кабальных сделок недействительными, вследствие чего люди вынужденно выплачивают непосильные кредиты без права оспаривания. Микрофинансовые организации зарабатывают сотни миллионов, выдавая мелкие займы, ловко используя такой инструмент, как гарантия продления, когда в некоторых случаях гражданин, оформивший 100 тысяч тенге, отдает через такой инструмент до 500 тысяч тенге сверху. Получается, что таким образом у нас узаконено рэкетирское право финансового беспредела", - сказал мажилисмен.
По его словам, не помогает решить проблему и принятый недавно закон "О банкротстве физических лиц", так как на сегодняшний день подано 46 тысяч заявлений на банкротство, из которых приняли только 5 тысяч, а отказано 32 тысячам граждан.
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27.04.2023, 17:06 1021
Почему затянулась разработка законопроекта о возврате активов, рассказали в Минюсте
Там сообщили, что в ближайшее время законопроект будет размещен на портале открытые НПА
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова рассказала, почему затягивается разработка законопроекта по возврату незаконно выведенных за рубеж активов.
По ее словам, разработчиком данного законопроекта выступает Министерство юстиции. В настоящее время ведется всесторонне обсуждение его заинтересованными государственными и правоохранительными органами, сообщила Жакселекова в кулуарах сената.
В ближайшее время законопроект будет размещен на портале открытые НПА. У общественности будет возможность также его просмотреть, прокомментировать. В пределах компетенции информация сейчас такая. Т.е. мнение депутата, что работа затягивается - ошибочное. Работа активно ведется над законопроектом для его всестороннего обсуждения, поскольку вопрос достаточно комплексный. Требует определенного времени". - рассказала Жакселекова.
Назвать точные сроки разработки документа вице-министр не смогла.
Депутат Ермурат Бапи вчера, на пленарном заседании мажилиса, раскритиковал правительство за меленную работу по разработке законопроекта.
Напомним, в прошлом году, в связи с введением чрезвычайного положения в январе, президент Токаев отметил высокий риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В стране усилили контроль транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны. Правительству был дан двухмесячный срок для предоставления предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. В апреле 2022 года была создана комиссия по возврату выведенного капитала из-за рубежа. За время ее работы удалось вернуть государству 631 млрд тенге, в том числе 400 млн долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования.
В апреле Генеральная прокуратура Республики Казахстан и Базельский институт управления подписали соглашение о сотрудничестве в сфере возврата незаконно вывезенных активов.
27.04.2023, 16:57 781
Оказывать взаимную правовую помощи по уголовным делам между Казахстаном и Кыргызстаном теперь будет Генпрокуратура
Соответствующие поправки сегодня одобрил сенат
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Кыргызстаном теперь будет осуществлять Генпрокуратура, сообщила в кулуарах сената вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова.
По ее словам, основная цель вносимых поправок связана с тем, что по некоторым вопросам изменилась компетенция государственных органов.
Часть функций от органов МВД была передана в Генеральную прокуратуру. Часть изменений касается судебного приказа, поскольку в нашем законодательстве появился такой термин. И одну из компетенций правоохранительных органов - функцию по уголовным делам - передали от органов МВД в Генпрокуратуру. Взаимодействие с нашими структурами могут осуществлять и физические и юридические лица. А мы уже на уровне компетентных органов взаимодействуем с кыргызской стороной", - рассказала Жакселекова.
Соответствующие поправки сегодня одобрил сенат.
В них входят:
- изменение статьи 4 Договора, предусматривающей определение компетентных учреждений, осуществляющих сношения при оказании правовой помощи самими договаривающимися сторонами и уведомления друг друга по дипломатическим каналам;
- включение в термин "судебные решения" судебного приказа и процедуру его рассмотрения при подачи ходатайства о признании и исполнении.
Ратификация протокола будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам, направленного на защиту прав граждан Казахстана и Кыргызстана", - подчеркнули в Минюсте.
27.04.2023, 15:40 4596
Две организации по аграрной экспертизе оштрафовали за картельный сговор
Общая сумма штрафов составила 33,8 млн тенге
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Казахстанская аграрная экспертиза" и ТОО "AgroЭксперт-АS" оштрафованы за нарушение антимонопольного законодательства.
По данным департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК, установлен факт нарушения законодательства в части заключения указанными субъектами рынка горизонтального антиконкурентного соглашения (картельный сговор) на рынке услуг по определению сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала. По результатам проведенного расследования были возбуждены дела об административном правонарушении.
Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны от 20 марта 2023 года АО "Казахстанская аграрная экспертиза" привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания на общую сумму порядка 24,6 млн тенге", - сообщает АЗРК.
ТОО "AgroЭксперт-АS" также оштрафовано на общую сумму 9,2 млн тенге.
Судебной коллегией по административным делам города Астаны постановление суда первой инстанции оставлено без изменений, апелляционная жалоба без удовлетворения", - отметили в ведомстве.
Ранее АЗРК начало расследование в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области. Их подозревают в необоснованном завышении цен на продукцию.
27.04.2023, 11:57 13376
В Казахстане учредят две премии и госнаграду АНК
Первым лауреатам данные награды будут вручены ко Дню Республики в октябре этого года
Фото: Акорда
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на заседании XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие", президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить две премии и награду АНК.
Необходимо всемерно поощрять граждан, которые конкретными делами способствуют укреплению гармонии и согласия на нашей земле", - сказал Токаев, предложив учредить две премии Ассамблеи народа Казахстана.
Первая - за лучшие работы в области литературы и журналистики. Вторая - за лучшие произведения в сфере культуры и искусства. "Важно, чтобы данные премии могли получить как отдельные авторы, так и творческие коллективы. При этом размер денежного вознаграждения должен быть как минимум не меньше государственной премии", - отметил Токаев.
Также, продолжил президент, следует утвердить новую государственную награду - Орден Ассамблеи народа Казахстана "За плодотворный труд во имя укрепления единства нации". Первым лауреатам данные награды можно вручить ко Дню Республики уже в октябре этого года, предложил он.
Признание на государственном уровне вклада наших граждан в сохранение мира и согласия в стране придаст мощный созидательный импульс укреплению общенационального единства. В целом считаю, что нам нужно подумать о дальнейшем совершенствовании геральдической символики страны. Она должна быть близка и понятна гражданам, соответствовать лучшим мировым практикам и отражать уникальную идентичность нашего народа", - убежден глава государства.
В своем выступлении Токаев подчеркнул значимость творчества этнических театров и их народных коллективов.
Считаю необходимым организовать гастроли этих театров во всех регионах, на лучших сценах нашей страны, а также за рубежом. Этнокультурное многообразие Казахстана должно находить свое отражение в художественных фильмах, телевизионных сериалах, театральных постановках", - считает глава государства.
Отдельное внимание, отметил он, нужно уделить поддержке СМИ, издаваемых на языках различных этносов Казахстана. Они должны всесторонне продвигать ценности единства и взаимопонимания, фокусироваться на общенациональной повестке.
В завершение глава государства произвел ряд награждений граждан страны.
Орденом "Достық" ІІ степени награждены:
1. Ким Гера, директор Института азиатских исследований НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби"
2. Ким Константин Станиславович, главный редактор республиканской газеты "Коре ильбо"
Орденом "Құрмет":
1. Бугинас Бронислав Казисович, член литовского ОО "Lituanica"
2. Микаелян Наринэ Гамлетовна, заместитель председателя РОО "Ассоциация армянских культурных центров Республики Казахстан "Наири"
Медалью "Шапағат":
1. Кан Алина Александровна, преподаватель казахского языка в разговорном клубе "Сөйле"
2. Останькович Дмитрий Валерьевич, председатель ОО "Белорусский культурный центр "Радима"
3. Тумгоев Юсуп Лом-Алиевич, член ОЮЛ "Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов "Вайнах"
Также благодарностью президента отмечены горный рабочий шахты имени Костенко Даниель Диль, блогер Иван Червинский и посол дружбы Ассамблеи народа Казахстана во Франции Оборон-Туар Малгожата, отмечает Акорда.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на первой сессии парламента VIII созыва 29 марта, предложил восстановить в стране звание "Народный артист Казахстана".
27.04.2023, 11:40 12136
Токаев поручил принять меры по устранению этносоциальной напряженности и всеобщему овладению госязыком
Фото: mail.kazakhtest.kz
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять действенные меры для устранения причин возникновения этносоциальной напряженности.
Выступая с речью, президент напомнил, что на прошлой сессии он поручал заняться предотвращением образования замкнутых этнических районов и кварталов.
На сегодня выработаны комплексные меры, расписаны планы работы. Теперь нужно обеспечить их качественную и своевременную реализацию, подкрепить необходимыми ресурсами. При этом важно уделить пристальное внимание региональным различиям, культурным и другим факторам, препятствующим полноценной интеграции этносоциальных групп. Последние конфликты происходили в основном в сельской местности. Поэтому необходимо проводить активную информационную работу среди жителей отдаленных сел, особенно это касается районов компактного проживания этносов", - сказал Токаев.
Он отметил необходимость расширения поля соприкосновения между этносами. Это, по его словам, позволит в конечном итоге сформировать в стране единое общенациональное коммуникационное пространство.
Также президент поручил предпринять системные шаги для развития поликультурной среды и овладения государственным языком всеми гражданами.
Общенациональная гражданская идентичность не отвергает этнические особенности, она нацелена на формирование фундамента новой модели гражданского общества. Каждый этнос в Казахстане имел и будет иметь возможность развивать свои традиции, культуру, язык. Это, по сути, основа общенациональной идентичности. При этом все граждане Казахстана должны чувствовать свои сопричастность к прошлому, настоящему и будущему нашего государства, символам нашей нации и ее культурному ядру", - высказался Касым-Жомарт Токаев.
Вместе с тем для повышения эффективности государственной политики президент дал поручение правительству до конца года подготовить аналитический доклад с анализом текущего состояния процесса нациестроительства с соответствующими актуальными рекомендациями.
Он пояснил, что необходимо уделить особое внимание научным исследованиям по этой проблематике.
Безразличное отношение государственных органов к научным рекомендациям, зачастую остающимся без обратной связи, - это в целом большая тема для серьезного разговора. Ожидаю от профильных министерств, Академии государственного управления конкретных предложений по повышению качества и практической отдачи от научно-аналитической работы", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
27.04.2023, 11:24 13321
Президент высказался о попытках разжигания межэтнической розни и подрыва согласия в Казахстане
Фото: Акорда
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал что все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона.
Необходимо решительно пресекать любые провокации, нацеленные на подрыв нашего единства и согласия. Мы видим, как в публичном поле заметно увеличилось количество разного рода фальсификаций или фейков и деструктивных публикаций. В подавляющем большинстве их авторы не имеют ничего общего с Казахстаном, пытаясь посеять семена раздора в нашем обществе, действуя при этом из-за рубежа. Их риторика и действия направлены на создание атмосферы недоверия, разжигание розни между людьми, на подрыв государственной безопасности", - заявил глава государства в ходе XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие".
Он подчеркнул, что с учетом таких тенденций любой инцидент, имевший криминальный или бытовой характер, усилиями недоброжелателей может быть перенесен в межэтническую плоскость и привести к тяжелым последствиям. Поэтому граждане должны противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма, "быть деликатными и в то же время жесткими, быть в конечном счете справедливыми".
Токаев заверил, что все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона. Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности будут держать этот вопрос на особом контроле и действовать согласно закону.
При этом, акцентировал президент, каждый гражданин должен осознавать ответственность за свои слова и действия.
Нельзя поддаваться эмоциям, "вестись" на повестку вражды и ненависти. Чужие информационные войны и идеологические споры нам не нужны", - высказался президент.
Глава государства отметил необходимость повышения правовой культуры людей, культивации в общественном сознании созидательных ценностей.
Каждый гражданин должен оценивать свои слова и действия с точки зрения закона, четко понимать правовые последствия своих поступков. "Плюрализму - да, радикализму - нет" - этот принцип остается незыблем. В нашем информационном пространстве и общественном поле должна царить атмосфера дружбы и согласия, конструктивного диалога и созидательного взаимодействия. Для Казахстана это не вымышленные вещи и искусственные категории. Это наша история, наше настоящее и наше будущее", - констатировал Токаев.
Президент обратил внимание, что все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга.
Истинный патриотизм ни в коем случае нельзя путать с национальным чванством. Поэтому мы продолжим развивать Ассамблею, совершенствовать методы работы, регулярно обновлять ее состав. Мы - дети одной земли, сыновья и дочери одного народа! Нам всем хватит места на бескрайних просторах Великой степи. Нам всем есть что беречь на этой священной земле, ради чего работать и жить. Будущее Казахстана, судьба наших детей, наследие наших предков - все в наших руках. И мы с гордо поднятой головой принимаем любые вызовы времени. Мы - единый народ, и мы преодолеем все испытания. В каждом соотечественнике я вижу пример подлинного патриотизма, высокой гражданской ответственности, добросовестного отношения к делу. Именно эти качества являются залогом успешного построения Справедливого Казахстана!" - заключил Касым-Жомарт Токаев.
27.04.2023, 11:02 14526
Токаев: Независимость и территориальная целостность нашей страны превыше всего
Благодаря укреплению гражданской идентичности прошедшие избирательные кампании были свободными от этнических или иных узких предпочтений, архаичных стереотипов
Фото: Акорда
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Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане под председательством президента Касым-Жомарта Токаева идет заседание XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие", передает корреспондент агентства.
Мы говорим о том, что без единства и стабильности политические и экономические реформы невозможно осуществить. Конечно, это правильное суждение. Но единство - это не только путь к нашей цели, но и один из основных столпов нашей государственности. Я не раз говорил о том, что независимость и территориальная целостность нашей страны превыше всего. Единство народа неразрывно связано с этими незыблемыми ценностями. Только так мы сможем построить наше светлое будущее. Мир и согласие должны восприниматься не только как государственная идеология, но и как составная часть нашей общественной и личной жизни, трудовой деятельности. Они должны быть не пустыми лозунгами, а повседневной позицией каждого гражданина", - сказал президент Казахстана.
Он отметил, что народ Казахстана не понаслышке понимает подлинный смысл единства и спокойствия. Это непреходящие ценности для представителей всех этносов, переживших тяжелые времена и нашедших приют на казахской земле.
Благодаря признанию и уважению этих ценностей наш народ живет в мире. Это беспрецедентное достижение!" - заявил президент.
Он напомнил, что АНК обрела новые инструменты парламентского представительства, что "полностью соответствует передовой международной практике".
Пять депутатов сената, назначаемые президентом по предложению ассамблеи, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять в парламенте интересы всех этносов Казахстана. Кроме того, 12 членов ассамблеи вошли в состав Национального курултая, привнеся в его работу бесценный опыт по продвижению универсальной модели общенационального диалога", - сказал глава государства.
При этом он подчеркнул, что ассамблея сыграла важную роль в политической модернизации страны, укреплении общенационального единства. Ассамблея, по его словам, способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства.
Токаев обратил внимание, что в своем геополитическом окружении Казахстан стал единственной страной, которая реализует столь глубинные преобразования.
Очевидно, что нам будет непросто, но сворачивать с этого пути глубинных реформ или замедлять движение ни в коем случае нельзя. Мы должны всегда помнить, что интересы страны превыше всего, а интересы граждан - в центре всего. Поэтому все наши реформы в первую очередь направлены на укрепление государственности и обеспечение благополучия граждан. Программа политических реформ стала новой реальной и привлекательной платформой интеграции всех этносов в единую нацию. Новая модель политического устройства должна стать слаженным механизмом с включением в него ключевых государственных институтов. Именно в рамках этой модели, в новой системе политических координат по-новому выстраиваются гармоничные межэтнические отношения, нацеленные на развитие и созидание", - высказался он.
Глава государства отметил, что благодаря укреплению гражданской идентичности прошедшие избирательные кампании были свободными от этнических или иных узких предпочтений, архаичных стереотипов. Главными стали общегражданские мотивы выбора, которые отражали реальную политическую конкуренцию, разнообразие взглядов и идей.
Теперь мы вступили в практическую стадию созидания Справедливого Казахстана. В обществе активно формируются новые идеи, новые институты, новые общественные отношения - это и есть настоящие реформы, меняющие облик общества и в целом государства. То, о чем мы еще недавно говорили как о стратегических планах, стало осязаемой реальностью. Завтра постепенно превращается в сегодня. Мы вместе принимаем судьбоносные решения, вместе строим наше общее будущее. Я глубоко убежден, что такое единство целей, безусловно, послужит мощным двигателем наших реформ. По большому счету это и есть наше самое главное, бесценное достижение", - считает президент.
27.04.2023, 10:25 17151
Назначен исполняющий обязанности акима Риддера
Им стал экс-замакима Косантаев Дархан
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Риддер. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Косантаев Дархан назначен исполняющим обязанности акима Риддера, сообщает городской акимат.
Ранее Дархан Косантаев занимал должность заместителя акима Риддера.
Напомним, бывший аким Риддера Дмитрий Горьковой скончался 21 апреля. Ему шел 40-й год жизни.
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