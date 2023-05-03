В правительстве обсудили совершенствование механизмов управления жилыми домами

На сегодняшний день в республике насчитывается свыше 54 тысяч многоквартирных жилых домов

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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы внедрения новых форм управления многоквартирными жилыми домами рассмотрены на заседании совета по экономической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, - Вопросы внедрения новых форм управления многоквартирными жилыми домами рассмотрены на заседании совета по экономической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.





Отметим, соответствующее поручение озвучил глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны 19 апреля.





На сегодняшний день в республике насчитывается свыше 54 тысяч многоквартирных жилых домов (МЖД). За прошедшие три года на новые формы управления перешли свыше 45 тысяч МЖД.





В ходе обсуждения членами совета рассмотрены и поддержаны предложения по разработке нового пакета законодательных поправок, которыми будут предусмотрены дополнительные механизмы управления МЖД в целях обеспечения жильцов качественными и прозрачными услугами.





На заседании также обсуждены вопросы финансирования проектов комплексной застройки для очередников местных исполнительных органов.





19 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на множественные проблемы в реализации реформы ЖКХ по переходу от КСК на ОСИ.





Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача - обеспечить людей качественными и прозрачными услугами - не выполняется", - высказался президент на расширенном совещании по социально-экономическому развитию.