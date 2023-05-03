02.05.2023, 20:33 44381
В правительстве обсудили совершенствование механизмов управления жилыми домами
На сегодняшний день в республике насчитывается свыше 54 тысяч многоквартирных жилых домов
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы внедрения новых форм управления многоквартирными жилыми домами рассмотрены на заседании совета по экономической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.
Отметим, соответствующее поручение озвучил глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны 19 апреля.
На сегодняшний день в республике насчитывается свыше 54 тысяч многоквартирных жилых домов (МЖД). За прошедшие три года на новые формы управления перешли свыше 45 тысяч МЖД.
В ходе обсуждения членами совета рассмотрены и поддержаны предложения по разработке нового пакета законодательных поправок, которыми будут предусмотрены дополнительные механизмы управления МЖД в целях обеспечения жильцов качественными и прозрачными услугами.
На заседании также обсуждены вопросы финансирования проектов комплексной застройки для очередников местных исполнительных органов.
19 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на множественные проблемы в реализации реформы ЖКХ по переходу от КСК на ОСИ.
Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача - обеспечить людей качественными и прозрачными услугами - не выполняется", - высказался президент на расширенном совещании по социально-экономическому развитию.
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03.05.2023, 16:11 4591
Кундызбек Абдрасилов назначен замруководителя аппарата правительства
Фото: primeminister.kz
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Кундызбек Абдрасилов назначен на должность заместителя руководителя аппарата правительства республики Казахстан, сообщает пресс-служба правительства РК.
Кундызбек Абдрасилов родился 16 ноября 1982 года.
Окончил Университет "Аулие-ата" и Жамбылский гуманитарно-технический университет. Изучал информационные системы, финансы и право.
Трудовую деятельность начал в 2005 году в Налоговом комитете по Байзаковскому району Жамбылской области, где прошел путь от внештатного сотрудника до главного специалиста Отдела налоговой регистрации.
Занимал различные должности в АО "Национальные информационные технологии", Агентстве РК по статистике, Министерстве национальной экономики. Возглавлял секретариат министра по экономике и финансовой политике Евразийской Экономической Комиссии.
В 2014-2018 годах трудился заместителем руководителя, руководителем департамента по статистике города Астаны.
В разные годы был советником министра финансов, заместителя премьер-министра, премьер-министра РК.
До настоящего времени работал заведующим секретариатом премьер-министра РК.
03.05.2023, 10:17 20586
Защитные сооружения в Алматы вернут государству
Аким дал также поручение разработать единые стандарты по регистрации и приему населения в случае потенциальных ЧС
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Алматы. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев поручил районным акиматам совместно с управлением госактивов в месячный срок внести предложения по возврату защитных сооружений в коммунальную собственность, сообщает акимат Алматы.
Одно из таких сооружений гражданской обороны находится в Алатауском районе. Убежище, построенное почти 50 лет назад, рассчитано на 150 человек. Стратегически важный объект находится в аварийном состоянии и не готов к приему укрываемых.
Глава города дал также поручение разработать единые стандарты по регистрации и приему населения в случае потенциальных ЧС и провести полномасштабные учения осенью текущего года для проверки готовности всех коммунальных служб.
Напомним, в Алматы в случае землетрясения создадут свыше 380 пунктов помощи населению.
02.05.2023, 19:24 48141
Безвизовый режим для граждан Китая не дает права на работу в Казахстане - Смадияров
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".
Смадияров подчеркнул, что соглашение только планируется подписать, оно вступит в силу только после завершения процедур ратификации обеими сторонами. Также он напомнил, что граждане Китая с лета 2022 года могут посещать Казахстан без визы на срок до 14 дней.
И огромного наплыва китайских туристов в республике не наблюдается. Все опасения о якобы "наплыве" граждан КНР беспочвенны",- отметил представитель МИД.
Он добавил, что безвизовый режим будет обоюдным, то есть граждане Казахстана тоже смогут посещать Китай в туристических и деловых целях. Безвиз позволит гражданам Казахстана и КНР находиться на территории обеих стран ограниченное время - до 30 дней пребывания. Для более длительного пребывания необходимо заранее оформлять визы.
Еще раз повторюсь, безвизовый режим распространяется только для туристических и деловых поездок и не дает права на работу. Кроме того, будет снята острая проблема по получению казахстанцами водительских виз КНР", - подчеркнул Смадияров.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан разработали проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований".
Ожидается, что принятие проекта позволит развивать тесное сотрудничество между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой и установит взаимное освобождение от визовых требований для владельцев национальных паспортов.
27 апреля в кулуарах XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо высказался о возможности облегчения визового режима между Китаем и РК.
02.05.2023, 15:48 55461
Необоснованные миллионные расходы в школьных столовых предотвратил Антикор
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба рекомендовала Министерству просвещения отменить практику заключения необоснованных договоров по предоставлению доступа поставщикам питания к MektepMenu.
Эту проблему озвучили поставщики вместе с Ассоциацией розничной торговли и общественного питания. Суть обращения заключалась в необоснованном взимании платы за размещение фото "меню и блюд" на портале MektepMenu, который интегрирован с информационной системой Kundelik", - сообщили в Антикоре.
Согласно приказу Министра образования и науки от 31 октября 2018 года школы должны публиковать меню питания на сайте. По разъяснению Министерства просвещения, размещение данной информации возможно на бесплатной основе на интернет-ресурсах Instagram, Facebook, Kundelik, Bilimal.
Но с ноября 2022 года поставщики питания по рекомендации управления образования стали заключать договоры с компанией NetInfoDistribution и публиковать меню на портале MektepMenu на платной основе. Поставщики отмечают, что оплата таких услуг является дополнительным расходом и ложится на плечи родителей. Столичным департаментом Антикора установлены 12 поставщиков. Они обеспечивают питанием 94 школы столицы. За доступ к MektepMenu уже оплачено более 2,5 млн тенге", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Аналогичные факты выявлены в 7 регионах. Установлены 117 поставщиков, работающих в 405 школах.
В целях защиты прав предпринимателей Антикоррупционная служба провела встречу с представителями Министерства просвещения, управления образования, ТОО "Kundelik" и NetInfoDistribution. По итогам встречи принято решение о возобновлении бесплатного размещения меню питания на информационных системах. И договоры поставщиков с ТОО "NetInfoDistribution" были расторгнуты.
Однако последующий мониторинг портала государственных закупок показал, что уже школьные учреждения стали проводить конкурс по предоставлению услуг по доступу к порталу MektepMenu и заключать договоры с NetInfoDistribution.
Столичный Антикор провел повторную встречу с управлением образования и рекомендовано размещать информацию о питании на бесплатной основе без привлечения третьих лиц. В результате конкурса были отменены и договора расторгнуты. Предотвращено неэффективное использование 5,5 млн тенге". - сообщается в информации.
Аналогичные факты были обнаружены в 169 школах других регионов (Шымкент, Алматы, Восточно-Казахстанская, Актюбинская, Павлодарская, Атырауская, Абайская, Кызылординская, Костанайская, Западно-Казахстанская области) на сумму более 13 млн тенге.
Антикоррупционная служба направила письмо в Министерство просвещения по обеспечению возможности бесплатного размещения меню питания школьников на портале Kundelik без посреднических компаний. Так как вовлечение третьих лиц влечет необоснованные затраты и неэффективное использование бюджетных средств. Территориальным департаментам Антикора поручено проконтролировать отмену государственных закупок на услуги MektepMenu", - добавили в Антикоре.
На сайте Kundelik сообщается, что MektepMenu - это дополнительный коммерческий сервис, разработанный при поддержке компании ТОО "Күнделік (Kundelik)" для автоматизации ведения школьного питания в образовательных организациях.
Само ТОО "Kүнделік (Kundelik)" позиционирует себя как "казахстанская IT-компания, разработчик единой электронной образовательной среды для учителей, учеников, родителей, администрации образовательных организаций, а также представителей органов управления образованием".
Своим флагманским продуктом ТОО "Kүнделік (Kundelik)" называет автоматизированную образовательную информационную систему "Күнделік", которая объединяет возможности электронного документооборота для образовательных организаций и инструменты социального сетевого взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса: педагогами, родителями и учениками.
Информацию о ТОО "NetInfoDistribution" найти не удалось.
02.05.2023, 15:27 53616
Защитные сооружения в Алматы намерены вернуть государству
Сегодня аким посетил одно из сооружений гражданской обороны в Алатауском районе, построенное 50 лет назад
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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев поручил районным акиматам совместно с управлением госактивов в месячный срок внести предложения по возврату защитных сооружений в коммунальную собственность.
Сегодня аким посетил одно из сооружений гражданской обороны в Алатауском районе. Убежище, построенное почти 50 лет назад, рассчитано на 150 человек. Стратегически важный объект находится в аварийном состоянии и не готов к приему укрываемых", - сообщает пресс-служба акимата.
Глава города также дал поручение разработать единые стандарты по регистрации и приему населения в случае потенциальных ЧС и провести полномасштабные учения осенью текущего года для проверки готовности всех коммунальных служб.
Как сообщили ранее в МЧС, в Алматы при мощном землетрясении может быть разрушено до 30% домов.
После трагедии в Турции и Сирии многострадальная тема градостроительства в Алматы зазвучала с новой силой. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года, информирует orda.kz.
Известно о 50 разломах, из которых около половины активные. Это те, которые могут "сыграть свою роль" при землетрясении. Их и стало больше из-за того, что территория города значительно увеличилась. Соответственно, разломы, которые проходили по области, теперь переместились в город. Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль проспекта Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение проспекта Абая и улицы Кунаева, по улице Казыбек би, через Парк культуры на восток. Отмечается, что на юге от Заилийского разлома параллельно ему проходит активная Чилико-Кеминская серия глубинных разломов, в зоне которых и произошли в прошлом сильные землетрясения.
Эксперт КазНИИСА рассказал, выдержат ли алматинские новостройки землетрясение.
Между тем в материале pavlodar.city о защитных сооружениях Алматы сообщается, что информация по бункерам является закрытой.
Это режимные объекты. Цифры и карты предоставить мы не можем", - сообщили журналистам в МЧС.
Одно из посещенных журналистами бомбоубежищ оказалось в плачевном состоянии.
02.05.2023, 15:03 56806
Президенту Казахстана доложили о предотвращении ряда террористических преступлений
За четыре месяца 2023 года КНБ нейтрализовано восемь опасных организованных преступных групп
Фото: Акорда
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву об исполнении его поручений, основных итогах деятельности ведомства с начала текущего года и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что подразделениями КНБ предотвращен ряд террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из мест массового скопления населения.
По данным фактам арестовано 19 человек. Ермек Сагимбаев сообщил, что для совершенствования мер противодействия угрозам терроризма при координации штаба Антитеррористического центра проведены учения и тренировки.
Наряду с этим реализованы операции по противодействию разведывательной деятельности спецслужб иностранных государств. По ряду выявленных фактов проводятся досудебные расследования.
Также главе государства также была представлена информация о результатах совместной с правоохранительными органами работы по оздоровлению криминогенной ситуации. За четыре месяца 2023 года КНБ нейтрализовано 8 опасных организованных преступных групп. Ликвидировано 7 подпольных цехов по изготовлению оружия и боеприпасов. Из незаконного оборота изъято 268 единиц оружия, 21 граната и более 30 тысяч единиц боеприпасов. Пресечена деятельность 16 нарколабораторий, 11 международных и 17 региональных наркоканалов.
В сфере охраны государственной границы задержано 6987 нарушителей, не допущено незаконное перемещение валюты, золота и других товаров на сумму около 2,8 млрд тенге, пресечено 85 попыток провоза оружия и боеприпасов. Нейтрализовано 4 канала незаконной миграции с задержанием 6 их организаторов.
Техническими подразделениями КНБ отражено более 37,9 млн кибератак и 1948 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.
По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.
Напомним, в январе Ермек Сагимбаев доложил, что в истекшем году исполнено поручение президента о реформировании и активизации работы спецслужбы.
02.05.2023, 12:57 60121
Токаев встретился с представителями мировой шахматной элиты
Глава государства подчеркнул, что в Казахстане уделяется большое внимание развитию шахмат
Фото:telegram/Aqorda
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участников матча за звание чемпиона мира по классическим шахматам Дин Лижэня и Яна Непомнящего, а также президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворковича, информирует пресс-служба президента РК.
Подчеркивается, что глава государства высоко оценил уровень организации самого престижного в рамках ФИДЕ турнира, в котором приняли участие выдающиеся спортсмены.
Я хотел бы прежде всего поздравить господина Дин Лижэня с завоеванием в упорной борьбе звания чемпиона мира, а также выразить свое уважение гроссмейстеру Яну Непомнящему за проявленное мастерство. К турниру было приковано внимание всей шахматной общественности мира. Любители шахмат внимательно наблюдали за ходом борьбы. Полагаю, что турнир удался", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что в Казахстане уделяется большое внимание развитию шахмат.
В настоящее время в стране более 200 тысяч человек занимаются шахматами. Эта цифра должна быть увеличена как минимум в два раза с помощью Федерации шахмат Республики Казахстан и при содействии ФИДЕ. Шахматы получат достойное развитие в нашей стране", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
В завершение встречи президент пожелал удачи шахматистам и достижения новых высот. Он также отметил важность дальнейшего развития сотрудничества с ФИДЕ.
Напомним, в Астане прошел матч за звание чемпиона мира по шахматам, которым стал Дин Лижэнь.
02.05.2023, 12:38 56991
В программу автокредитования внесут изменения
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - О планируемых изменениях в системе льготного автокредитования рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на брифинге.
Как сообщил министр, планируется вернуть первоначальный взнос в размере 10-15% от общей стоимости.
Также, кто получил автомобиль, их имена будут оглашены. Соответствующие изменения вводятся", - сказал Карабаев.
Кроме того, планируется пересмотреть модели автомобилей, которые можно приобрести в рамках программы.
Возможно, пересмотрим участие таких брендов, как Kia Sportage и Hyundai TUCSON. Еще раз говорю, это не окончательное решение, мы это обсуждаем", - отметил министр.
Четвертое изменение касается установления максимального порога заработной платы.
Свыше определенной суммы люди не смогут участвовать", - пояснил он.
Напомним, в Казахстане 6 февраля стартовал прием заявок по программе льготного автокредитования.
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