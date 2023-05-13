Президент уволил судью из Алматы

В переписные листы могут быть включены помимо основных вопросов дополнительные

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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро национальной статистики разработало правила и сроки проведения национальных переписей. С полным текстом документа можно ознакомиться на - Бюро национальной статистики разработало правила и сроки проведения национальных переписей. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте "Открытые НПА". Для публичного обсуждения он будет доступен до 26 мая.





Национальные переписи проводятся путем:





заполнения переписных листов посредством опроса респондентов интервьюером с использованием планшета или бумажного носителя (в случае отсутствия возможности использования планшетов), без или с предварительным заполнением переписных листов на основе статистических регистров или административных данных;

заполнения респондентами переписных листов в электронном виде посредством сети интернет в онлайн режиме, без или с предварительным заполнением переписных листов на основе статистических регистров и/или административных данных.





Национальная перепись включает подготовительный, основной и заключительный периоды. Подготовительный период осуществляется в течение двух лет. В него проводят следующие мероприятия:





разработка плана мероприятий по проведению национальной переписи;

разработка и утверждение порядка проведения пилотной переписи, переписных листов, методологического инструментария по проведению национальной переписи, а также разработка и утверждение совместных актов о взаимодействии с государственными органами;

организация работ по развитию объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовке обучающих программ для проведения национальной переписи, а также организация проведения обучающих семинаров для переписного персонала;

проведение совместно с соответствующими государственными органами, комиссиями, переписным персоналом массово-разъяснительной работы среди населения о целях и порядке проведения национальной переписи;

подбор переписного персонала и заключение с ним договоров на участие в национальной переписи;

утверждение расчета численности интервьюеров и стоимости их услуг при проведении национальных переписей по договору возмездного оказания услуг в соответствии с бюджетным законодательством РК;

определение порядка привлечения лиц в качестве интервьюеров при проведении национальных переписей.





Для эффективного проведения национальных переписей могут проводиться дополнительные мероприятия: испытание переписных листов, апробация организации проведения и обработки полученных данных, формирование, уточнение, а также представление уполномоченному органу списков субъектов сельскохозяйственной переписи акиматами областей и городов республиканского значения путем проведения пилотной переписи по решению уполномоченного органа.





В основной период проводятся следующие мероприятия:





опрос интервьюерами респондентов с занесением в переписные листы полученных сведений;

организация переписным персоналом по окончании опроса выборочного контрольного обхода респондентов с охватом не менее 10 % для определения достоверности данных переписных листов и полноты охвата респондентов;

организация передачи полученных первичных статистических данных от респондента интервьюером уполномоченному органу;

организация ввода данных переписных листов в информационную систему по мере их поступления.





Заключительный период осуществляется в течение двух лет. В это время реализуются следующие мероприятия:





подведение итогов национальной переписи;

формирование и публикация итогов национальной переписи в виде сводных данных.





В переписные листы могут быть включены помимо основных вопросов дополнительные, необходимые для изучения социально-экономического положения региона, страны.





Обработка сведений, содержащихся в переписных листах, осуществляется в условиях, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа и предотвращение их хищения, утраты, подделки или иного искажения.





Записи в переписных листах производятся на основе сведений, которые устно или письменно сообщаются респондентами без их документального подтверждения.





Сбор первичных статистических данных, не предусмотренных переписными листами, не допускается.





Предусматривается, что первичные статистические данные, полученные при проведении национальных переписей на бумажных носителях, хранятся не менее года с момента официального опубликования итогов национальных переписей. Электронные носители, содержащие первичные статистические данные, хранятся не менее 50 лет.