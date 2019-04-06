Абаев прокомментировал встречу Токаева российской стороной в аэропорту Москвы

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - Глава министерства информации и общественного развития РК Даурен Абаев объяснил, почему во время прибытия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву его встретил глава департамента госпротокола российского МИД, а не более высокое по рангу официальное лицо, передает Kazakhstan Today.

В данном конкретном случае поводов для широких дискуссий нет. Весь шум начался после того, как в некоторых сообщениях СМИ журналисты забыли упомянуть, что среди встречающих был вице-министр иностранных дел России Александр Панкин. Хотел бы прояснить один важный нюанс: в дипломатии визиты по уровню делятся на государственные, официальные, рабочие и неофициальные. У каждого из них свои протокольные особенности и правила, от которых не принято отступать. В частности, официальный визит, в ходе которого принято встречать в аэропорту на уровне послов или глав протокольных служб. Точно так же делаем и мы, кстати, но даже при этом российская сторона направила заместителя министра внешнеполитического ведомства, что свидетельствует о высоком почтении гостю", - сказал Абаев в программе " Открытый диалог " на телеканале "Хабар".

Он подчеркнул, что "главы государств и правительств встречают президентов других стран только во время государственных визитов".

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