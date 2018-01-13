Абаев разъяснил цель создания системы мониторинга информпространства

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Цель создания системы мониторинга информационного пространства в Казахстане разъяснил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент агентства.

По словам министра, система создается с целью мониторинга, а не контроля информационного пространства. Он уточнил, что это понятие охватывает Интернет, газеты, радио и телевидение.

"Этот мониторинг позволит нам определять и узнавать, к примеру, количество информации, выходящей на государственном языке. Чтобы в соответствии с законодательством мы могли все проработать, мы вводим такой мониторинг", - пояснил Абаев в беседе с журналистами после открытия цифрового ЦОНа в Астане.

Он подчеркнул, что система будет только предоставлять результаты мониторинга, а выводами и анализом будут заниматься уполномоченные органы.

Ранее стало известно о том, что на создание автоматизированной системы мониторинга информпространства из госбюджета выделен 1,7 млрд тенге.

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