Абзал Бейсенбекұлы назначен вице-министром финансов Казахстана

С марта 2021 года по настоящее время занимал должность руководителя аппарата Министерства финансов

Фото: gov.kz

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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Абзал Бейсенбекұлы назначен вице-министром финансов Республики Казахстан, - Постановлением правительства Абзал Бейсенбекұлы назначен вице-министром финансов Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Министерства финансов Казахстана.





Абзал Бейсенбекұлы родился в 1985 году.





Окончил Таразский государственный университет имени Дулати, Университет Ноттингема (Великобритания), Таразский инновационно-гуманитарный университет.





Обладатель международной стипендии "Болашақ", член президентского молодежного кадрового резерва 2019 года.





Трудовую деятельность начал в 2007 году в Комитете науки Министерства образования и науки РК.





С 2008 по 2010 годы работал экспертом управления развития образования и науки департамента развития социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования.





С 2010 по 2011 годы работал в департаменте планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ социальной сферы Министерства финансов РК.





С 2011 по 2019 годы трудился в должности эксперта, консультанта, инспектора, заведующего сектором и заместителя заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента РК.





С апреля 2019 года по март 2021 года занимал руководящие должности в частном и квазигосударственном секторах.





С марта 2021 года по настоящее время занимал должность руководителя аппарата Министерства финансов РК.



