АФМ: В Казахстане заблокировано 5,6 тысячи мошеннических сайтов

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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым об основных итогах деятельности ведомства и задачах на предстоящий период, сообщает Акорда.





Элиманов доложил Токаеву о завершении расследования 300 уголовных дел. Потерпевшим возмещен ущерб на сумму порядка 20 млрд тенге. Заморожены преступные доходы в виде криптовалюты организаторов финансовых пирамид на 2,2 млрд тенге. Ликвидированы 6 организованных преступных группировок, в том числе одна транснациональная. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на сумму 23 млрд тенге при реализации крупных инфраструктурных проектов.





Также главу государства проинформировали о пресечении каналов незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также о ликвидации крупных схем нелегального вывоза бензина, что позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.





Жанат Элиманов рассказал о предпринимаемых мерах по защите граждан от финансового мошенничества и снижению долговой нагрузки. В частности, выявлена незаконная схема деятельности сети микрофинансовых организаций, от которой пострадало 327 тысяч граждан, общий ущерб составил 30 млрд тенге. Ликвидированы 24 финансовые пирамиды. В целях превенции заблокировано 5,6 тысячи сайтов, распространявших мошеннические схемы, закрыто 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 тысяч человек.





Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о проводимой профилактической работе: в целях исключения вовлечения молодежи в преступные схемы проведены уроки по финансовой безопасности для 567 тысяч школьников из 2,8 тысячи учебных заведений. Аналогичная работа проведена и в 100 вузах с охватом более 100 тысяч студентов.





Кроме того, Жанат Элиманов сообщил, что в мажилис парламента внесены законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов. Их принятие позволит Казахстану достичь полного технического соответствия стандартам FATF.





Глава государства поручил продолжить работу по профилактике экономических правонарушений, снижению теневого оборота, борьбе с отмыванием незаконно полученных активов, а также повышению финансовой грамотности населения.