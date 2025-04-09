08.04.2025, 15:03 58416
АФМ: В Казахстане заблокировано 5,6 тысячи мошеннических сайтов
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым об основных итогах деятельности ведомства и задачах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Элиманов доложил Токаеву о завершении расследования 300 уголовных дел. Потерпевшим возмещен ущерб на сумму порядка 20 млрд тенге. Заморожены преступные доходы в виде криптовалюты организаторов финансовых пирамид на 2,2 млрд тенге. Ликвидированы 6 организованных преступных группировок, в том числе одна транснациональная. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на сумму 23 млрд тенге при реализации крупных инфраструктурных проектов.
Также главу государства проинформировали о пресечении каналов незаконного экспорта лесоматериалов и металлолома, а также о ликвидации крупных схем нелегального вывоза бензина, что позволило стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.
Жанат Элиманов рассказал о предпринимаемых мерах по защите граждан от финансового мошенничества и снижению долговой нагрузки. В частности, выявлена незаконная схема деятельности сети микрофинансовых организаций, от которой пострадало 327 тысяч граждан, общий ущерб составил 30 млрд тенге. Ликвидированы 24 финансовые пирамиды. В целях превенции заблокировано 5,6 тысячи сайтов, распространявших мошеннические схемы, закрыто 30 групповых чатов и аккаунтов с общей аудиторией более 22 тысяч человек.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о проводимой профилактической работе: в целях исключения вовлечения молодежи в преступные схемы проведены уроки по финансовой безопасности для 567 тысяч школьников из 2,8 тысячи учебных заведений. Аналогичная работа проведена и в 100 вузах с охватом более 100 тысяч студентов.
Кроме того, Жанат Элиманов сообщил, что в мажилис парламента внесены законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов. Их принятие позволит Казахстану достичь полного технического соответствия стандартам FATF.
Глава государства поручил продолжить работу по профилактике экономических правонарушений, снижению теневого оборота, борьбе с отмыванием незаконно полученных активов, а также повышению финансовой грамотности населения.
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09.04.2025, 17:00 586
Назначен новый вице-министр нацэкономики
Фото: primeminister.kz
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства и по согласованию с руководителем администрации президента Республики Казахстан Асан Дарбаев назначен на должность вице-министра национальной экономики, сообщает пресс-служба правительства.
Асан Дарбаев родился в 1984 году в Акмолинской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Казахский экономический университет имени Рыскулова, Академию государственного управления при президенте РК, университет Warwick.
Занимал должности от заместителя директора до руководителя управления Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК, заместителя председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.
С 2019 года по настоящее время - председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.
09.04.2025, 14:05 7721
Мажилис принял в первом чтении проект нового Налогового кодекса РК
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента Казахстана приняли в первом чтении проект нового Налогового кодекса, передает корреспондент агентства.
В рамках проекта Налогового кодекса предусматриваются системные меры по мониторингу и анализу налоговых льгот для повышения их эффективности, а также сокращению количества налогов, других обязательных платежей и налоговых льгот. Предлагается дифференциация ставки корпоративного подоходного налога для банковского сектора - 25%, игорного бизнеса - 25%, социальной сферы - 10% и сельского хозяйства - 3%. Базовая ставка останется на уровне 20%.
При приобретении или строительстве зданий, сооружений, машин, оборудования и программного обеспечения будут предоставляться инвестиционные налоговые преференции.
В части налогообложения физических лиц предлагается освободить от индивидуального подоходного налога пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда. Базовый налоговый вычет из заработной платы устанавливается в размере 30 месячных расчетных показателей в соответствии с законом о республиканском бюджете.
Также новым Налоговым кодексом предусмотрено, что сумма налога для автомобилей старше 10 лет снижается на 30%, а старше 20 лет - на 50%. Предметы "роскоши" - дорогостоящие имущество, автомобили, алкогольная и табачная продукция, морские суда, летательные аппараты - предлагается облагать повышенными налогами.
В мажилисе напомнили, что 20 февраля 2025 года правительство внесло на рассмотрение палаты новые поправки, согласно которым предлагалось снизить порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС с 20 тыс. МРП (78,6 млн тенге) до 3,8 тыс. МРП (15 млн тенге), а ставку НДС повысить с 12% до 16% с установлением пониженных ставок для отдельных отраслей. Однако в ходе работы над проектом депутаты предложили увеличить порог для постановки на учет по НДС минимум в два раза.
В результате правительство приняло предложение депутатов. В проекте нового Налогового кодекса порог по НДС определен в размере 40 млн тенге.
В проекте нового Налогового кодекса сохранены следующие налоговые ставки:
- социально значимые продукты питания, книгопечатание, археология освобождаются от уплаты НДС;
- в социальной сфере, в здравоохранении правительством будет определен социальный список медикаментов, освобожденных от НДС. НДС 10% будут обложены только платные медицинские услуги;
- КПН в социальной сфере будет увеличиваться поэтапно - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года;
- по специальному налоговому режиму будет введен не разрешительный, а запретительный список. Все, что не запрещено, - будет разрешено;
- для сельхозтоваропроизводителей сохраняется льготная ставка "минус 70%";
- для обрабатывающей промышленности будет сохранена ставка КПН 20%;
- НДС будут обложены также банковские операции.
Агентство по защите конкуренции совместно с правительством проведет анализ обоснованности текущих расценок для предупреждения роста цен", - заверили в палате парламента.
Кроме того, новым документом предусмотрено, что в случае неэффективного использования земель сельскохозяйственного назначения размер ставки платы за пользование земельными участками будет увеличен до 100-кратного. Также увеличиваются ставки платы за пользование земельными участками по участку недр, предоставленному на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых.
Вместе с тем, планируется поэтапное увеличение ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию, а также на изделия с нагреваемым табаком. Будут введены ставки акцизов на энергетические напитки и продукцию, содержащую трансжиры.
Наряду с этим предлагается увеличить социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью первой, второй или третьей групп и детей с инвалидностью до 5 тыс. МРП, а ставку госпошлины с исков в суды о расторжении брака повысить до 5 МРП.
09.04.2025, 11:22 10821
Уплотненная застройка в Астане: выявлены 23 проблемных объекта
Жилые дома сдаются в эксплуатацию без проведенных к ним подъездных путей, и жильцам приходится добираться по грязи и бездорожью
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в рамках борьбы с уплотненной застройкой выявлены 23 проблемных объекта, сообщает агентство "Хабар".
В частности, жилые дома сдаются в эксплуатацию без проведенных к ним подъездных путей.
В некоторых районах жители въезжают в новые квартиры, но до дома приходится добираться по грязи и бездорожью", - говорится в сюжете.
В пример приводится недавно построенный ЖК возле центра столицы. Дома сдали в эксплуатацию начиная с позапрошлого года, но дороги к ним до сих пор не проведены.
Жалобы в акимат на отсутствие подъездных путей жильцы нескольких жилых комплексов в районе Нура направляли неоднократно. Уже на протяжении двух лет при въезде и при выезде со двора ЖК они сталкиваются с препятствиями", - сообщает телеканал.
По словам жильцов, в акимате обещали начать строительство дороги в этом году. Но работы здесь все еще не начались. Нет подъездных путей и к некоторым другим новым ЖК. В отделе городского планирования в свою очередь признают, что государственные и местные исполнительные органы не поспевают за темпами застройки.
В действующем законодательстве город не может обязать застройщика протянуть дорогу условно 100 метров от улицы до дома", - заявляет руководитель отдела городского планирования управления архитектуры градостроительства и земельных отношений Астаны Нурадиль Галымжан.
В прошлом году столичный акимат ужесточил требования к застройщикам. Однако новые правила касались в основном инженерных сетей.
Сроки и порядок прокладки дорог пока законодательно не закреплены, отмечают эксперты. В обязанности застройщиков входит только обустройство внутренних проездов и тротуаров, а вот строительство внешней инфраструктуры - вне их зоны ответственности", - говорится в сюжете.
По словам президента Ассоциации застройщиков Казахстана Виктора Микрюкова, ситуация характерна для всех городов и регионов. В бюджетных проектах есть достаточно длительный период подготовки к их началу. Иногда он достигает 3-5 лет.
Министерство промышленности и строительства предлагало, чтоб решить этот вопрос, ввести социальный инфраструктурный платеж, это такой вид налога на кв. м для строительных компаний, на данный момент, я так понимаю, никто не поддерживает эту инициативу. В данном случае мы должны, наверное, поторопить МИО, чтобы они более динамично развивали инфраструктуру и готовили уже районы к массовой застройке", - рассказал Микрюков.
Специалисты советуют тщательно подбирать объект недвижимости перед покупкой. В частности, на геопортале Астаны можно ознакомиться с актуальной информацией о застройщике и планах по строительству инфраструктуры в том или ином районе города.
Ранее в столице снесли жилой комплекс Family park, в котором были выявлены отклонения от утвержденного проекта.
09.04.2025, 08:46 19076
В Созакский район Туркестанской области поступило более 1,3 млрд кубометров воды
Фото: Минводных ресурсов РК
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Туркестан. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые за 5 лет в Созакский район Туркестанской области поступил 1 млрд 380 млн кубометров воды. Это на 300 млн больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
По данным ведомства, отремонтировано Тасоткельское водохранилище, его вместимость увеличена с 450 млн кубометров до 620 млн. Это позволит дополнительно направлять в Созакский район до 200 млн кубометров воды.
В июле начнутся работы по очистке и ремонту Фурмановского канала. Министерство планирует установить специальное устройство на протоке Радай, чтобы регулировать и направлять воду реки Шу в Созакский район.
Наше министерство намерено обеспечить стабильное водоснабжение Созакского района. Для этого реализуется ряд важных проектов. В этом году за счет грамотного распределения и регулирования вод реки Шу вода в Созакский район пришла на месяц раньше обычного. Уже сейчас мы направили на 300 млн кубометров больше воды, чем год назад. Мы не планируем останавливаться на этом. До мая мы намерены направлять по 85 кубометров воды в секунду", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
08.04.2025, 17:03 52001
Назначен новый руководитель аппарата Минтруда
Им стал Нурдаулет Толеев
Фото: primeminister.kz
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Нурдаулет Толеев назначен на должность руководителя аппарата ведомства, сообщает пресс-служба правительства.
Нурдаулет Толеев родился в 1984 году. Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Академию государственного управления при президенте РК.
Трудовую деятельность начал в 2004 юрисконсультом ТОО "ТопЮрАудит КазГЮУ" в Астане. Работал научным сотрудником в Институте законодательства РК, главным консультантом отдела по обеспечению деятельности комитета по законодательству и судебно-правовой реформе аппарата мажилиса. С 2008 по 2025 год работал в администрации президента РК.
Ранее был назначен глава Фонда медстрахования.
08.04.2025, 14:32 59841
Премьер поручил улучшить придорожный сервис в Казахстане
Также поручено проработать вопросы стимулирования предпринимателей, работающих в этом бизнесе
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства по вопросам развития и цифровизации туристской отрасли премьер-министр Олжас Бектенов поручил улучшить работу придорожного сервиса в стране.
Министерствам транспорта, торговли, нацэкономики, туризма и акиматам продолжить работу по улучшению придорожного сервиса. Кафе, заправки и станции техобслуживания вдоль дорог должны все соответствовать принятым стандартам", - сказал глава правительства.
Также Бектенов поручил проработать вопросы стимулирования предпринимателей, работающих в этом бизнесе. Особое внимание, отметил он, надо уделить мерам, направленным на повышение безопасности туристов.
Надо провести ревизию всей инфраструктуры на предмет безопасности и комфорта, начиная от аэропортов, до отелей, торговых точек, мест питания, концертных площадок", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Вместе с тем перед министерствами туризма и спорта, культуры, здравоохранения, внутренних дел, специальными госорганами поставлена задача по оказанию максимального содействия при проведении масштабных культурных, спортивных и туристических мероприятий.
Уровень их организации и проведения приносит не только экономическую прибыль, но и укрепляет имидж нашей страны, привлекательность для инвесторов и туристов", - отметил глава кабмина.
08.04.2025, 12:59 63541
Иностранцам будут выдавать ИИН в посольствах и консульствах РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, смогут получить ИИН в посольствах и консульствах.
Соответствующий совместный приказ МИД, МВД и МЦРИАП опубликован на портале нормативных правовых актов.
В документе утверждены: перечень из 100 ведомств, в которых реализуется пилотный проект, алгоритм его реализации и список необходимых документов для получения ИИН.
Государственная услуга оказывается Министерством внутренних дел РК через загранучреждения Республики Казахстан:
- потенциальным инвесторам;
- участникам оборота товаров в рамках маркировки и прослеживаемости товаров;
- иностранным гражданам, являющимся супругами граждан Республики Казахстан (для проставления отметки о регистрации актов гражданского состояния в ИС ЗАГС);
- детям иностранного государства (до 16 лет), один из родителей, которых является гражданином Республики Казахстан;
- иностранным гражданам, осуществляющим принятие наследства;
- потенциальным участникам программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa;
- иностранным гражданам, имеющих инвалидность;
- иностранным гражданам от 65 лет;
- производителям и регистрантам средств защиты растений (пестицидов);
- иностранным гражданам, являющимся руководителями юридических лиц, филиалов и (или) представительств, зарегистрированных в Республике Казахстан.
Через Министерство иностранных дел услуга оказывается сотрудникам представительств.
Срок оказания госуслуги составляет один рабочий день.
08.04.2025, 11:56 67036
Почти 17 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель вернули в госсобственность в Алматинской области
Фото: Акимат Алматинской области
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Конаев. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области с начала текущего года в области выявлено 446 участков общей площадью 50 083 гектара, которые не используются по целевому назначению, сообщает управление земельных отношений акимата Алматинской области.
На сегодняшний день 71 земельный участок общей площадью 8214 гектаров уже передан в работу департаменту земельных ресурсов. Кроме того, в судах находятся иски по 37 земельным участкам на общую площадь 23 747 га. Решением суда в государственную собственность уже возвращены участки площадью 2486 га", - уточнили в ведомстве.
Всего с начала года в добровольном порядке в госсобственность возвращено 14 481,32 гектара. Больше всего - в Жамбылском (3119 га), Балхашском (7961,87 га) и Кегенском (1893 га) районах. Общий объем возвращенных с начала года земель составил 16 967 гектаров.
Также в регионе усиливается мониторинг за исполнением условий договоров аренды. В адрес 216 арендаторов, использующих в общей сложности 30 827,87 га, направлены уведомления о необходимости устранения нарушений. В случае невыполнения требований материалы направляются в судебные органы", - рассказали в управлении.
Напомним, в ЗКО в госсобственность вернули более 4,7 тыс. гектаров общественных пастбищ.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?