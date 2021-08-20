Ахметов доложил Токаеву о социально-экономической ситуации в ВКО

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов доложил Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом положении Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам акима, объем производства в регионе, в частности, индекс физического роста, составил 5%, инвестиции в основной капитал выросли более чем на 5%. Обеспечен рост показателей в сельском хозяйстве и строительстве.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего развития экономики. В частности, речь шла о завершении второй очереди металлургического комплекса "Актогай", что позволит вдвое увеличить производственные мощности данного объекта, сообщает Акорда.

Ахметов также доложил президенту о готовности региона перейти к традиционному формату обучения. Персонал учреждений образования прошел вакцинацию. В целом по области темпы вакцинации составляют 10 тысяч человек в день. К концу сентября основной контингент будет привит первым компонентом, а к концу октября - вторым. Всего планируется вакцинировать 747 тысяч жителей Восточного Казахстана.

Президенту также рассказали об исполнении его поручений в сфере развития массового спорта. Для дальнейшей поддержки школьного спорта дополнительно выделено 890 млн тенге. На сегодняшний день свыше 50% школьников имеют возможность заниматься спортом. В этом году планируется завершить строительство 15 крупных спортивных сооружений.

Токаев подчеркнул необходимость исполнения государством социальных обязательств, включая оказание поддержки многодетным и малообеспеченным семьям.





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