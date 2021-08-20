Токаев обсудил ситуацию в Афганистане со спецпредставителем ЕС

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакала обсудили ситуацию в Афганистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность в связи с угрозами, вызванными резким изменением военно-политической обстановки в Афганистане. По его словам, основную тяжесть возникающих рисков сегодня несут государства Центральной Азии, находящиеся в непосредственной близости от очагов напряженности.

Участники встречи высказались за скорейшее восстановление стабильности и общественного порядка на всей территории Афганистана, соблюдение основополагающих прав и свобод человека, обеспечение беспрепятственной эвакуации из международного аэропорта Кабула, сообщает Акорда.

Президент Казахстана и спецпредставитель ЕС подтвердили готовность поддерживать контакты по данной проблематике с учетом ее важности для отношений между странами Центральной Азии и Европейским союзом.

Также в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев положительно охарактеризовал текущее состояние стратегического взаимодействия Казахстана с Европейским союзом, мощный импульс которому придало вступившее в силу в марте 2020 года Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Мы высоко ценим динамичные торгово-экономические и инвестиционные связи с Европейским союзом. Казахстан является ведущим торговым партнером ЕС в Центральной Азии. По итогам 2020 года двусторонняя торговля приблизилась к отметке в 24 миллиарда долларов", - сказал он.

Глава государства и спецпредставитель Евросоюза среди перспективных векторов взаимодействия на посткризисном этапе назвали возобновляемую энергетику, высокие технологии, инфраструктуру и здравоохранение.

Тери Хакала приветствовала предстоящее проведение в Женеве министерской конференции ВТО под председательством Казахстана.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам взаимодействия в Центральной Азии, в том числе в контексте итогов III консультативной встречи глав государств региона в Туркменистане.

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