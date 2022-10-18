Акбаров назначен председателем Комитета геологии МЭПГР РК

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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Акбаров назначен на должность председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Акбаров назначен на должность председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Акбаров Ерлан Есеналиевич родился 25 апреля 1975 года в Южно-Казахстанской области.

Окончил Казахский политехнический университет имени Ленина, Таразский государственный университет имени Дулати, Карагандинский технический университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году оператором "Озенмунайгаз" в городе Жанаозене.

С 2002 по 2005 год работал в инженером-геологом в АО "Казбургаз" в Таразе.

В разные годы трудился в частных компаниях.

С января 2018 по апрель 2019 года - заместитель руководителя РГУ "Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК "Южказнедра" в Алматы.

С апреля 2019 года - руководитель РГУ "Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК "Южказнедра" в Алматы.

С июня 2020 по июнь 2021 года - заместитель председателя правления АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология".

С июля 2021 года по настоящее время работал в частном секторе.