Аким Алматы: Проводим отопительный сезон, постукивая три раза по столу - все ли нормально?

Нужно изменить подходы к тарифной политике в сфере жилищно-коммунальных услуг

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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва прокомментировал вопрос проведения и подготовки к отопительному периоду.





Он отметил, что нужно изменить подходы к проведению осенне-зимнего периода.





Мы все его (отопительный сезон. - Прим. редакции) проводим так, что постукиваем три раза по столу - все ли нормально? Мы буквально вчера прекратили подавать тепло, до конца недели поэтапно завершим. В следующий вторник я уже провожу первое совещание, связанное с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов", - сказал Досаев.





Также, по его словам, нужно изменить подходы к тарифной политике в сфере жилищно-коммунальных услуг. Он отметил, что в городе высокий уровень износа инженерных сетей, доходящий до 80%.





Аким также сообщил, что подготовлены сбалансированные подходы по принципу "тариф в обмен на инвестиции". Вложенные инвестиции позволят обновить инфраструктуру и улучшат качество услуг.





Напомним, сегодня утвердили генеральный план развития Алматы до 2040 года.





В рамках улучшения ситуации в соответствии с генеральным планом до 2040 года планируется провести масштабную реконструкцию инженерных сетей.





Как сообщил заместитель акима города Аскар Амрин, по сетям водоснабжения планируется до 2040 года построить 2,4 тысячи км сетей на 427 млрд тенге, 1,1 тысячи км водоотведения на 501 млрд тенге и 161 км сетей теплоснабжения на 479,2 млрд тенге.





Расходы на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры будут осуществлены за счет бюджетных инвестиций и новой тарифной политики по принципу "тариф в обмен на инвестиции".