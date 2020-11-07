Аким Карагандинской области побывал с рабочей поездкой в Темиртау

Темиртау. 6 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек побывал с рабочей поездкой в Темиртау и проверил ход реконструкции ряда объектов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном акимате, в Темиртау идёт реконструкция здания под дом для врачей. 85 квартир с необходимой мебелью получат молодые специалисты, приехавшие работать в разные медучреждения города сразу после окончания университета. На строительном объекте побывал аким Карагандинской области.

Это было бывшее общежитие. Сейчас мы его полностью ремонтируем. По срокам заканчиваем летом следующего года. Здесь 1- и 2-комнатные квартиры", - рассказал директор компании-подрядчика "Каздорстройтех" Тахир Рахматуллин.

Аким региона также проверил, как в Темиртау приводят в порядок сквер Неизвестному Солдату. Работы по укладке брусчатки завершаются, детские площадки подготовлены под установку игровых комплексов и уличных тренажёров. Ведутся работы по озеленению территории.

Не остался без внимания главы области и вопрос прохождения отопительного сезона. Особенно Жениса Касымбека интересовало строительство 7-го котла на ТЭЦ-2. По словам исполнительного директора "АМТ" Вадима Басина, часть оборудования уже пришла, устанавливать его планируют на следующий год.

Строительство нового котла - это расширение станции, подающей тепло и горячую воду в город, что очень важно сейчас для темиртаусцев. Все мы знаем, что городу не хватает мощностей, поэтому нужно ускоряться. Решайте возникшие трудности как можно быстрее", - поручил Женис Касымбек.

Также аким области побывал на КарГРЭС-1. Ему доложили о работе предприятия и планах по модернизации.

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