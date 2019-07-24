Аким Карагандинской области поручил перепроверить доходы получателей АСП

Караганда. 23 июля. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поручил перепроверить доходы семей, получающих адресную социальную помощь (АСП), передает Kazakhstan Today.

В настоящее время в регионе завершает работу мобильная группа, которая должна выявить иждивенцев и тех, кто скрыл свои доходы ради получения социальных выплат. Такие семьи в области уже обнаружены, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

По результатам подворовых обходов принято решение о прекращении выплат АСП для 199 семей. 17 семей добровольно возместили незаконно полученные средства. С остальными сейчас работают участковые комиссии. Либо недобросовестные получатели возместят ущерб сами, либо эти средства будут взыскивать через суд", - сообщила руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

Как уточнили в акимате, всего в регионе социальные выплаты получают 9355 семей. В сравнении с прошлым годом цифра увеличилась в 4 раза, а расходы бюджетных средств - в 6 раз.

Необходимо установить чёткие и прозрачные механизмы поддержки для тех, кто в ней действительно нуждается. Помощь должна быть адресной, с каждым нужно отработать. Нельзя допускать иждивенчества! За любые факты мошенничества и коррупции будете строго наказаны. Персональную ответственность несут акимы городов и районов. Взять под личный контроль законность начисления АСП", - поручил Ерлан Кошанов.

Ранее аким Карагандинской области сообщил, что за адресной социальной помощью обратились свыше 20 тыс. жителей области . Вместе с тем несправедливое распределение АСП из-за мошенничества некоторых лиц вызывает справедливые нарекания. В этой связи глава региона поручил акимам городов и районов взять на личный контроль вопрос законности назначения и выплаты АСП. К разъяснительной работе он попросил также подключиться депутатов и партийцев.

В связи с изменением правил выплаты АСП в области проведена большая разъяснительная работа, организованы подворовые обходы . Сотрудники службы занятости и акиматов взяли каждую многодетную семью на учёт и составили социальные карты. Члены рабочих групп рассказывали не только о пособиях и других мерах социальной помощи, но и о возможностях трудоустройства, государственной поддержке в открытии собственного дела.

Для назначения АСП необходимо обратиться в местный Центр занятости либо в акимат сельского округа или посёлка. Новые заявители будут получать выплаты с момента обращения.

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