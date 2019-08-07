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Аким Кызылординской области посетил детский лагерь "Талдысу"

06.08.2019, 14:19 7264
Аким Кызылординской области посетил детский лагерь "Талдысу"
Кызылорда. 6 августа. Kazakhstan Today - Аким Кызылорлинской области Куанышбек Искаков с рабочей поездкой побывал в Жанакорганском районе, где ознакомился с работой лагеря "Талдысу" и встретился с отдыхающими детьми, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня в областном центре олимпиад и дополнительного образования отдыхают 320 детей. На прошлой неделе 150 детей из города Арыси получили бесплатную путевку в этот лагерь. Глава региона встретился с детьми из Арыси и вручил им подарки, сообщила Региональная служба коммуникаций.
 
В лагере имеется Дворец школьников, выставочный зал, библиотека, комната воспитателей, читальный зал, Центр национального культурного воспитания и игровые площадки. Также для детей предусмотрены футбольные и волейбольные поля.
 
Школьник Олжас Абдуали является одним из отдыхающих лагеря. По словам Олжаса, его летние каникулы на природе проходят очень интересно.
 

Я в лагере пребываю уже больше недели. Здесь очень интересно. Здесь я нашел новых друзей, с которыми играю в разные интересные игры. Мы здесь проводим веселые вечера", - сказал Олжас Абдуали.

 
В целом в Кызылординской области работают девять оздоровительных центров и лагерей отдыха.
 
Напомним, ранее аким региона Куанышбек Искаков ознакомился с работой детского оздоровительного центра "Шагала" в Казалинском районе
 

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