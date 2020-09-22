Система Orphus

Аким Текели подал с отставку

21.09.2020
Аким Текели подал с отставку
Талдыкорган. 21 сентября. Kazakhstan Today - Аким города Текели Бахтияр Унербаев подал в отставку, передает Kazakhstan Today. 
 

Я, как законопослушный гражданин нашей страны, согласно закону "О государственной службе Республики Казахстан", написал заявление об отставке по собственному желанию. И сегодня мое заявление было одобрено акимом области", - сообщил Бахтияр Унербаев в Facebook.

 
Он рассказал, что на посту акима города Текели проработал с ноября 2016 года. 
 

Для меня было огромной честью работать в этом красивом и уютном городе Жетысуского края. Общими усилиями мы старались работать во благо процветания нашего любимого города", - сказал Унербаев.

 
Он также проинформировал, что в скором времени в городе решатся проблемы водоснабжения и рекультивации производственных отходов свинцово-цинкового комбината. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая