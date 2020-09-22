Аким Текели подал с отставку

Талдыкорган. 21 сентября. Kazakhstan Today - Аким города Текели Бахтияр Унербаев подал в отставку, передает Kazakhstan Today.

Я, как законопослушный гражданин нашей страны, согласно закону "О государственной службе Республики Казахстан", написал заявление об отставке по собственному желанию. И сегодня мое заявление было одобрено акимом области", - сообщил Бахтияр Унербаев в Facebook .

Он рассказал, что на посту акима города Текели проработал с ноября 2016 года.

Для меня было огромной честью работать в этом красивом и уютном городе Жетысуского края. Общими усилиями мы старались работать во благо процветания нашего любимого города", - сказал Унербаев.

Он также проинформировал, что в скором времени в городе решатся проблемы водоснабжения и рекультивации производственных отходов свинцово-цинкового комбината.

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