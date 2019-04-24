Усть-Каменогорск. 23 апреля. Kazakhstan Today - Аким Усть-Каменогорска стал свидетелем "спектакля" во время посещения строящегося детсада, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба акимата областного центра, по поручению акима Восточно-Казахстанской области в городе усилен контроль за своевременным завершением строительства социальных объектов. Выполняя это поручение, аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар посетил строящийся детский сад на улице Утепова.

Прибыв на место, аким обнаружил на стройке несколько десятков рабочих. Но при ближайшем рассмотрении все это оказалось спектаклем. Люди делали вид, что кладут кирпич, при этом не имея даже строительного раствора. Глава города поручил взять дальнейшее строительство на жёсткий контроль и обеспечить своевременный ввод объекта", - говорится в сообщении акимата города в Инстаграм.

Также отмечается, что строительство объекта начато в рамках ГЧП в марте 2018 года, и он должен быть сдан до конца августа текущего года.





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