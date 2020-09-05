Аким ВКО ознакомил президента с экономическим положением региона

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Глава государства принял акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с экономическим положением Восточно-Казахстанской области, а также с краткосрочным планом развития региона на 2021 год, включая комплекс мер в сферах промышленного производства и сельского хозяйства.

Глава государства подчеркнул необходимость повышения потенциала здравоохранения в регионе и подготовки к возможной второй волне пандемии коронавируса. Даниал Ахметов сообщил, что по поручению президента создан стабилизационный фонд, количество коек в инфекционных больницах увеличено в 10 раз, осуществляется закупка медицинского оборудования на 18 миллиардов тенге.

Аким области также проинформировал о структурных изменениях в сельском хозяйстве, реализованных мерах в рамках Дорожной карты занятости и вводе в эксплуатацию автомобильных дорог Усть-Каменогорск - Талдыкорган, Семей - Майкапшагай до конца октября текущего года.

Кроме того, Даниал Ахметов представил результаты работы, приуроченной к празднованию 175-летия Абая. В этом году в Семее отремонтированы дороги, построена школа на 300 мест, увеличились темпы жилищного строительства, полностью обновлен музейный комплекс.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность своевременной реализации приоритетных направлений послания народу Казахстана. Глава государства поручил обеспечить рост социально-экономических показателей региона и увеличить экспортный потенциал аграрной отрасли.

Ранее президент дал ряд поручений главе Актюбинской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства