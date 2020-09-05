Президент дал ряд поручений главе Актюбинской области

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом развитии Актюбинской области и эпидемиологической ситуации в регионе, передает Kazakhstan Today.

Ондасын Уразалин представил президенту план развития региона, реализация которого позволит шире использовать возможности Актюбинской области для полного обеспечения западной части Казахстана продовольствием, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, предполагается увеличение объемов заготовки кормов, расширение площади орошаемых земель, внедрение новых технологий в производство. Аким области отметил высокий транспортно-логистический потенциал региона и поделился планами по привлечению инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев поручил Ондасыну Уразалину обеспечить экономический рост в области, держать на постоянном контроле социальные вопросы, волнующие население, особое внимание уделяя созданию новых рабочих мест в рамках программы "Дорожная карта занятости".

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