Аким Жамбылской области отчитался перед президентом о развитии региона

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НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Президент заслушал отчет акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова о развитии региона за три месяца 2022 года, исполнении его поручений и планах на предстоящий период, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам акима, объем привлеченных в область инвестиций достиг 63,1 млрд тенге. В текущем году планируется реализация 15 инвестиционных проектов на сумму 100,5 млрд тенге и создание свыше тысячи рабочих мест. К 2025 году намечено реализовать 75 инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба Акорды

Главе государства сообщили, что в 2022 году в Жамбылской области будет построено 810 тысяч квадратных метров жилья, 25 населенных пунктов будут обеспечены питьевой водой, еще 17 сел предстоит газифицировать. Кроме того, предусмотрено увеличение посевных земель на 9,2 тысячи гектаров и обновление сельскохозяйственной техники. В соответствии с поручениями президента на постоянной основе осуществляется контроль цен на социально значимые товары.

Нуржан Нуржигитов также доложил о работе завода по производству иммунных препаратов на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности в поселке Гвардейском и строительстве производственного цеха BSL-3.

Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по сдерживанию цен, увеличению доходов населения, привлечению инвестиций и активизации эффективной реализации государственных программ.