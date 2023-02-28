Акимат Алматы направил претензию подрядчику из-за провала дорожного полотна

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Алматы. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 27 февраля, в Турксибском районе Алматы на улице Толмачева произошел провал дорожного полотна.





Причиной случившегося специалисты называют подмывание грунта, возникшее в результате скопления осадков, а также обильное таяние снега, выявленное в ходе проведенного выездного обследования, сообщает акимат Алматы.





На этом участке в 2021 году компанией ТОО "Алвис" были завершены работы по укладке водопроводных и канализационных сетей. В рамках гарантийных обязательств компания обязана устранять нарушения, просадки и прочие замечания.





По информации управления, в течение дня после произошедшего инцидента компанией ТОО "Алвис" проведена подсыпка на месте провала. Полностью восстановить асфальтное покрытие планируется в апреле с наступлением благоприятных погодных условий.



