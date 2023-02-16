15.02.2023, 12:16 40791
Миллиардные нарушения при дорожных работах выявила Генпрокуратура
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам проверок выявлено свыше 300 нарушений законности, предотвращены потери бюджета на сумму 30 млрд тенге, в доход государства возмещено 2,5 млрд тенге, возбуждено 29 уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 305 лиц, сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
Правонарушения и схемы незаконного вывода бюджетных средств зачастую использовались одними и теми же подрядными организациями, рассказали в Генпрокуратуре.
В частности, представители одной из таких фирм оказались причастными к невыполнению капитального ремонта и строительства местной дороги в поселке Коянды Акмолинского региона на 907 млн тенге. На сегодня договор расторгнут, прокурорами в этом регионе инициировано досудебное расследование, в рамках которого выясняются обстоятельства совершения уголовного правонарушения", - проинформировали в ведомстве.
В Северо-Казахстанской области по обвинению в хищении 423 млн тенге, выделенных на ремонт областных дорог, арестованы и предстали перед судом руководители акимата района имени Г. Мусрепова и местного подрядчика. Ими перечислены многомилионные государственные деньги по фиктивным актам о принятии работ при фактическом отсутствии дороги.
В пресс-службе подчеркнули, что наиболее коррумпированным в сфере автодорог является этап выбора поставщиков при государственных закупках.
Так, после вмешательства прокуроров района за незаконное заключение договора на 1,1 млрд тенге по капитальному ремонту участка от автобана Екатеринбург - Алматы до села Берсуат уволен с работы по отрицательным мотивам глава отдела акимата Аршалынского района.
Также особое внимание надзорным органом уделяется пресечению необоснованных потерь бюджета.
В районе Алтай Восточно-Казахстанской области предотвращено излишнее расходование свыше 148 млн тенге на уже отремонтированный участок, за что виновный чиновник из руководящего звена понес заслуженное дисциплинарное наказание", - информировали в Генпрокуратуре.
Отмечается, что неудовлетворительному состоянию дорог также способствовали ненадлежащее планирование, пассивное внедрение инноваций, экономия на высокопрочных материалах и т.д.
В этой связи Генеральной прокуратурой в адрес правительства внесен акт надзора с предложениями по коренной трансформации автодорожной отрасли, основанными на передовом зарубежном опыте, который находится на рассмотрении.
Напомним, Смаилов раскритиковал качество дорожного ремонта в стране и потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству.
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16.02.2023, 08:55 4816
В Атырау руководителя департамента МЧС подозревают в получении взятки
Ведется досудебное расследование
Фото: Depositphotos
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Атырау. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау по подозрению в получении взятки задержан руководитель департамента промышленной безопасности МЧС РК, проинформировал врио руководителя местной Антикоррупционной службы Ерулан Сериккалиев.
10 февраля по подозрению в получении взятки задержан руководитель департамента промышленной безопасности МЧС РК по Атырауской области, ведется досудебное расследование по статье 366 УК РК (Получение взятки)", - сообщает "Ак Жайык".
Сумма предполагаемой взятки не сообщается.
По словам Ерулана Сериккалиева, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанного не применена в связи с признанием вины.
Как сообщалось ранее, Антикор Алматы изобличил во взятках 115 должностных лиц.
15.02.2023, 14:16 37396
На избившего юристов в Алматы сына известного спортсмена завели уголовное дело
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении сына известного спортсмена Даулета Турлыханова - Нурасыла Турлыханова, избившего двух юристов в Алматы, возбуждено уголовное дело.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК (Хулиганство). По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Подробности инцидента юрист Анна Димитриевич рассказала в соцсетях.
По ее словам, она и ее муж Олег Чернов хотели помочь девушке, которую избивал молодой человек. Однако, когда юристы попытались остановить нападавшего, он переключился на них.
От ударов Олег упал. Когда он попытался встать, то в ход пошли ноги. Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч. Не обошлось и без бросков, как на соревнованиях по вольной борьбе. Я пыталась остановить нападавшего, но драчун дал мне в челюсть с такой силой, что я отлетела от удара и ударилась об асфальт, потеряв сознание. Дальше, меня привели в чувства, и к тому моменту уже приехала полиция", - написала Димитриевич.
Она добавила, что позже к агрессору присоединились друзья, которых не смутило присутствие полицейских.
Они продолжали преследовать Олега, кричать угрозы в его адрес", - сообщила девушка.
Позже стало известно, что нападавшим оказался сын Даулета Турлыханова - Нурасыл Турлыханов.
Анна Димитриевич выразила надежду, что им принесут извинения, которых они до сих пор не получили.
Даулет Болатович известный человек, уважаемый спортсмен. У спортсменов свои нравственные и моральные принципы, поэтому я надеюсь, что Даулет Болатович привил их своему сыну. Первое, конечно, чего я ждала в первые дни, - это простых человеческих извинений, которых пока не было принесено. Кстати, ирония судьбы. За подписью Турлыханова мне вручали удостоверение мастера спорта, а от его сына я получила в челюсть", - написала юрист.
В настоящее время известно, что у Олега Чернова сломано ребро.
В полиции Алматы добавили, что подозреваемый - военнослужащий, поэтому материалы дела переданы в прокуратуру города.
Драку с участием сына прокомментировал Даулет Турлыханов, сообщает BaigeNews.kz.
По словам спортсмена, после инцидента у него с сыном состоялся разговор на эмоциях.
Да, этой мой сын. Он 2003 года. Он был со своей девушкой в этом заведении. То, что произошло, то произошло. Меня там не было. Не видел и не одобряю, как он поступил. Правоохранительные органы дадут заключение по этому инциденту. Я в эту ситуацию не вмешиваюсь", - сказал Турлыханов.
Для справки:
Даулет Турлыханов - советский и казахстанский борец греко-римского стиля. Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер РК. Серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр. Долгие годы Турлыханов руководил Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.
15.02.2023, 13:03 39386
Директор ТОО в Атырау присвоил зарплаты работников
Руководителя осудили на 3,6 года лишения свободы
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Атырау. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау директор ТОО "Камал Крепость" присвоил зарплаты 58 работников на сумму более 9 млн тенге.
Факт мошенничества выявила Атырауская транспортная прокуратура после жалобы работников, занимающихся охраной объектов в сфере транспорта.
В ходе проверки выяснилось, что директор ТОО нанял 58 жителей г. Атырау и, пойдя на мошенничество, присвоил их зарплату в размере более 9 млн тенге. После вмешательства прокуратуры по этому факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 190 УК РК "Мошенничество, совершенное в отношении двух и более лиц", - сообщил заместитель атырауского транспортного прокурора Саят Сеитжан.
Приговором суда № 2 города Атырау директор ТОО признан виновным в совершении уголовного правонарушения, и судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с обязательным возмещением ущерба потерпевшим. Приговор вступил в законную силу, сообщает Atpress.kz.
Мошенничество в трудовой сфере - довольно распространенное явление в Казахстане. Работодатели часто обманывают работников, не выплачивая им зарплату или выплачивая только часть. При этом сотрудники опасаются обращаться в компетентные органы, боясь увольнения. Также руководители фирм иногда совершают мошеннические действия в отношении клиентов.
Так, в Алматы руководитель мебельной фирмы принимал у клиентов "заказы" на несуществующую мебель. Общий материальный ущерб составил более 15 миллионов тенге.
А в Костанае сотрудника управления сельского хозяйства осудили за хищение субсидий.
15.02.2023, 11:19 43131
В Таразе нашли оружие, похищенное во время январских погромов в Алматы
Назначена судебно-баллистическая экспертиза
Фото: ДП Жамбылской области
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Тараз. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе обнаружен очередной тайник с оружием, украденным из оружейного магазина Алматы в январе прошлого года, информирует пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.
В городском массиве Арай обнаружены и изъяты нарезной карабин Benelli Argo-E калибра 308Win, похищенный в январе 2022 года из оружейного магазина в Алматы, и газовый пистолет SM Action калибра 9 мм с одним патроном.
По данному факту назначена судебно-баллистическая экспертиза. Ведется досудебное расследование по статье 287 УК РК (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств). В ходе оперативно-розыскных мероприятий наши сотрудники продолжают выявлять и обезвреживать схроны оружия", - сказал начальник УПН ДП Алим Бажикбаев.
Напомним, в Алматинской области на автодороге Алматы - Оскемен, возле села Арма, был обнаружен схрон оружия.
15.02.2023, 10:48 43836
Иностранец незаконно заработал 180 млн тенге на операциях с криптовалютой в Казахстане
Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют
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Костанай. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресечен факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, KZobmen Ltd, сообщает пресс-служба АФМ.
Гражданин Российской Федерации в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы (криптовалюта), размещенные на платформе криптобиржы Binanсе.
В АФМ уточнили, что установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области пресечена деятельность нелегальных криптообменников.
15.02.2023, 10:23 44586
В Алматы задержан закладчик мефедрона
Задания и отчет о проделанной работе задержанный отправлял через мессенджер
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 26-летнего наркозакладчика, прибывшего из Туркестанской области, задержали полицейские управления по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками УП Ауэзовского района Алматы.
Полиция установила, что задержанный отправлял отчет о проделанной работе своему "работодателю" через мессенджер: отправлял фото и адрес с указанием геолокации. Таким же способом он получал задания. Оплату принимал в криптовалюте, информирует Polisia.kz.
Подозреваемый был задержан возле одного из домов в микрорайоне Алтын Бесик. При проведении личного обыска у него было изъято 26 свертков с веществом бежевого цвета со специфическим запахом, обмотанных изолентой синего и желтого цветов.
Согласно заключению проведенной экспертизы, данное вещество является синтетическим наркотиком "мефедрон".
Досудебное расследование проводится по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Мефедрон - синтетический наркотик, появившийся совсем недавно, в 2008 году, но успевший стать очень популярным среди подростков и молодежи. Стремительный взлет этой соли обеспечила легенда о ее полной безопасности и отсутствии привыкания, информирует narko-info.ru.
Это синтетическая соль, относящаяся к амфетаминам. Она быстро стала популярной среди желающих "словить кайф" на тусовках. Молодежь выбирает этот наркотик по следующим причинам: сравнительно небольшая цена; быстрое появление ярко выраженного эффекта, чувства эйфории, сохраняющееся длительное время; наркодилеры смогли убедить молодежь в том, что данный наркотик абсолютно безвреден, не приводит к абстиненции и совсем не вызывает привыкания.
Последнее утверждение является абсолютной ложью, выдумкой заинтересованных в этом людей для повышения лояльности к препарату. На самом деле стойкая психологическая зависимость формируется уже после двух-трех употреблений мефедрона.
Преодолеть тягу к психотропной соли самостоятельно бывает очень сложно, особенно если зависимый употребляет ее уже длительное время.
Мефедрон - это наркотик для вечеринок и ночных клубов. Молодежь выбирают его из-за его психостимулируещего эффекта: после употребления появляется много энергии, желание много разговаривать по душам, доверие даже к малознакомым людям, отсутствие сонливости.
При вдыхании мефедрона эффект наступает уже через пять-десять минут и продолжается 1-2 часа. В этом состоянии обычно наблюдается: заряд энергии и жизненных сил; желание много двигаться, говорить, делиться самым сокровенным, поднимается настроение, появляется чувство безмятежности, все проблемы забываются, появляется сексуальная возбужденность.
Употребление мефа создает также такие эффекты, как трип и репорт. То есть усиливаются звуковые и цветовые восприятия, меняется понимание пространства и времени, возможно появление странных образов или переживание событий из детства, рождение, смерть и другое.
Если человек постоянно принимает это вещество, он может до нескольких дней обходиться без еды и сна, при этом оставаясь бодрым и энергичным. Но даже единичная доза высасывает из него недельный запас сил и энергии. Когда действие препарата заканчивается, человек ощущает сильную жажду и жуткую усталость. Неминуемо начинается депрессия, упадок сил, бессонница. Столь мощное влияние на психику отзывается паническими атаками, психозами и чувством бессмысленности своего существования.
14.02.2023, 21:17 63391
В Костанае пресекли канал поставки "синтетики" в регион
Подозреваемые намеревались распространить 1,5 кг "синтетики" на территории региона
Фото: пресс-служба МВД РК
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Костанай. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе спецоперации сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области установили хозяев интернет-магазина, занимавшегося сбытом "синтетики", сообщает пресс-служба МВД РК.
Изъяты незаконно культивируемые наркосодержащие растения, которые выращивались по месту проживания задержанных.
Подозреваемые намеревались распространить 1,5 кг "синтетики" на территории региона. Интернет-магазин, которым занимались два 27-летних и два 29-летних местных жителя, действовал около 4 месяцев", - рассказал заместитель начальника ДП Костанайской области Дюсембай Байбусунов.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Проводятся необходимые следственные действия.
Ранее атырауские полицейские изъяли 1,2 килограмма синтетических наркотиков у преступной группы из Тараза.
В Алматы повар элитного ресторана получил пять лет за наркопреступление.
В Астане задержали 33-летнюю закладчицу "синтетики". Общий вес изъятого мефедрона составил более 730 граммов. Это около 1500 разовых доз.
14.02.2023, 13:40 71301
В Алматы родители пытались продать за 2 млн тенге новорожденного малыша
Супружеская пара воспитывает еще двоих детей
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Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новорожденного малыша пытались продать родные родители за 2 млн тенге в Алматы. При координации прокуратуры в Алмалинском районе Алматы оперативниками УБОП и полицейскими спецназа была проведена спецоперация по задержанию подозреваемых супругов, сообщает Polisia.kz.
Задержаны гражданка Б. 1998 года рождения и ее супруг - гражданин Б. 1991 года рождения. За несколько часов до этого женщина была выписана из родильного дома, откуда пара сразу направилась на сделку. Своего сына они оценили в 2 млн тенге. Следует отметить, что "потенциальных родителей" для еще не родившегося дитя супруги искали заблаговременно. Денежные средства, вырученные за продажу новорожденного, были изъяты в ходе задержания. Они приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 135 УК РК. В рамках уголовного дела проводятся оперативно-следственные мероприятия", - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции города Алматы Жанат Нургалиев.
Установлено, что у этой супружеской пары уже есть двое детей. Вину в совершении тяжкого преступления они признали полностью.
Ранее сообщалось, что в Атырау задержана 32-летняя жительница Западно-Казахстанской области, которая подозревается в продаже двоих детей в возрасте 1 и 2 лет.
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