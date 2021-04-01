Акимат ВКО опроверг информацию о завышенной стоимости полигона в Семее

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 31 МАРТА - Реализация нового совместного проекта акимата ВКО и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который соответствует международным стандартам, позволит в корне решить проблему утилизации ТБО и достичь высокого уровня обращения с отходами на всех этапах, в результате снизит выбросы СО2 в окружающую среду более чем на 40%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В акимате области отметили, что этот проект станет первым проектом в Казахстане в рамках программы ЕБРР "Зеленые города", которая направлена на развитие экологической устойчивой городской инфраструктуры.

По данным департамента экологии, наблюдательные скважины, которые размещены возле существующего полигона, показывают, что качество грунтовых вод значительно ниже соответствующих санитарных норм. К 2023 году данный полигон должен быть закрыт в соответствии с требуемыми санитарными стандартами. В этой связи вопрос открытия нового санитарного полигона, соответствующего всем необходимым стандартам, является крайне актуальным, и он будет реализован", - рассказал заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ области Нурлан Рамазанов.

Существующий полигон также необходимо закрывать из-за его близкого расположения к аэропорту города, что создает дополнительные угрозы.

Проект акимата с ЕБРР по модернизации системы управления ТБО предусматривает строительство нового санитарно-технического полигона в соответствии с международными нормами, с интегрированным комплексом механическо-биологической обработки отходов мощностью 100 тысяч тонн в год. Также предусмотрена модернизация и расширение сети пунктов сбора ТБО, закрытие и рекультивация существующего полигона согласно всем санитарным нормам. Для этой цели выделен земельный участок, площадью 100 гектаров.

Согласно технико-экономическому исследованию, стоимость строительства составляет 5,2 миллиарда тенге, из которых кредит от ЕБРР составляет 3,8 миллиарда тенге. На фоне ТЭИ будет разработана ПСД, после которого будет известна окончательная сумма реализации. Процедура по конкурсу и закупу, как отметили представители ЕБРР, пройдет открыто и прозрачно", - сообщили в акимате ВКО.

Заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ области Нурлан Рамазанов добавил, что информация о том, что тариф будет составлять 21 тысячу тенге, не соответствует действительности. Для населения средневзвешенный тариф составит, по предварительным расчетам, 320 тенге с человека в месяц в 2023 году и 450 тенге с человека в месяц в 2025 году.

Ранее исполняющий обязанности директора КГП "Многоотраслевое эксплуатационное предприятие "Келешек" Максут Нигметов лично подписал письмо, согласно которому подтверждает свое обращение к ЕБРР для рассмотрения со стороны банка возможности финансирования в размере 3,8 миллиарда тенге. Также в информационном письме к ЕБРР, подписанном Максутом Нигметовым, говорится о том, что большая часть всех отходов вывозится на полигон, не соответствующий международным стандартам.

По информации управления энергетики и ЖКХ области пример, который привел в письме Максут Нигметов, категорически несравним с проектом по модернизации системы ТБО в Семее.

Так как, полигон площадью 4,88 гектара на сумму 200 миллионов тенге будет построен в селе Жалпактал Казталовского района Западно-Казахстанской области, где проживают около 5000 человек.

Тогда как аналогичный проект площадью 8,4 гектара на сегодняшний день планируется реализовать в поселке Актогай Аягозского района ВКО с населением 8 тысяч человек на сумму 166,6 миллиона тенге.

Ранее партия "Ак жол" обвинила госструктуры в завышении стоимости проектов, финансируемых по линии ГЧП. В качестве примера депутаты привели следующий пример - в Семее по линии ГЧП планируют построить полигон по переработке мусора (ТБО) за 6,8 миллиарда тенге, "тогда как в Западно-Казахстанской области был простроен аналогичный полигон со сметной стоимостью 200 миллионов тенге".

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