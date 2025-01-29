Акиматам поручено определять приоритетные для регионов специальности и ориентировать колледжи на подготовку кадров

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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Года рабочих профессий намечены важные мероприятия и проекты, предстоит предметная работа по повышению авторитета человека труда, об этом на расширенном заседании правительства заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.





На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость начать масштабную трансформацию системы технического и профессионального образования. В этом процессе, по его словам, должны принять активное участие все профильные ведомства и частный сектор.





Для широкого вовлечения бизнеса в данную работу будут повышены и выравнены размеры государственного заказа для всех организаций ТиПО. На это в бюджете текущего года дополнительно предусмотрено 22 миллиарда тенге. При этом основная роль отводится акимам, которые должны совместно с предпринимателями определить приоритетные специальности для регионов и ориентировать колледжи на подготовку востребованных кадров", - отметил глава государства.





При этом он отметил важность сохранения темпов и качества реформ в сфере науки и высшего образования. На контроле правительства должна быть работа по дифференциации образовательного заказа в зависимости от рейтинга вузов.





Государство за последние годы значительно нарастило финансирование науки и продолжит это делать, но требуется обеспечить четкое целевое использование выделенных средств. Деньги из бюджета должны получать только те университеты, институты и ученые, которые реально проводят качественные и востребованные исследования", - добавил президент.