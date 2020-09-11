Акимату столицы нужно держать руку на пульсе - Назарбаев

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - В ходе посещения Елбасы ТОО "Научно-исследовательского проектного института "Астанагенплан" аким Нур-Султан Алтай Кульгинов представил Первому Президенту Казахстана план строительства социально-культурных объектов города, модернизации инфраструктуры, поэтапной реализации задач в сфере благоустройства и создания условий комфортного проживания, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Елбасы , Нурсултан Назарбаев отметил, что всегда уделял особое внимание вопросам развития столицы, которая стала олицетворением нового Казахстана.

За 22 года столица стала настоящим административным, деловым, экономическим, культурным и политическим центром страны. В первых генеральных планах предполагалось достижение численности населения в 1 миллион 200 тысяч человек только к 2030 году. Этот показатель был достигнут на 10 лет раньше. По сравнению с 1997 годом численность увеличилась почти в четыре раза", - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев отметил экономическое развитие столицы.

В целом за 22 года на каждый один тенге вложенных государством средств столица вернула в республиканский бюджет 2,8 тенге доходов. Уже пять лет город входит в число регионов-доноров республиканского бюджета", - сказал Елбасы.

Было отмечено, что драйверами развития столицы стали малый и средний бизнес (МСБ), а также сфера строительства.

Более 55% экономики города формируется за счет МСБ. Каждый год создается более 20 тысяч новых рабочих мест, из которых 70% в малом и среднем бизнесе. Столица является лидером в строительном секторе. С 1997 года введено более 26 млн квадратных метров жилья", - подчеркнул Первый Президент Казахстана.

За эти годы столица превратилась в образовательный хаб, культурный центр и город с развитым медицинским кластером. Кроме этого, объединив все регионы Казахстана по лучевому принципу, столица стала важным транспортным и транзитным хабом.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что наряду с позитивными моментами развития столицы есть и определенные проблемы, которые волнуют горожан. Среди них - незавершенное строительство домов с долевым участием; трехсменные и переуплотненные школы; ливневая канализация; вопросы общественной безопасности и ряд других.

Акимату столицы нужно держать руку на пульсе и оперативно реагировать на запросы горожан", - сказал Первый Президент Казахстана.

Кроме этого, Елбасы подчеркнул, что перед руководством города совместно с правительством стоит задача реализации генплана и мастер-плана столицы по обустройству инфраструктуры города для комфортного проживания горожан и гостей столицы.

В целом я принимаю мастер-план, включающий в себя решение стратегических задач. Столица должна продолжить свое становление как комфортный для проживания и деловой активности город", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершении мероприятия заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов презентовал Первому Президенту Казахстана мемориал, посвященный истории Казахского ханства, строящийся в Туркестане.

Ранее Первый Президент РК встретился с председателем Верховного суда Жакипом Асановым и генеральным прокурором Гизатом Нурдаулетовым.

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