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Павлодар. 27 июля. Kazakhstan Today - Акимом Павлодара назначен Ержан Иманслям, передает Kazakhstan Today.

Нового градоначальника активу Павлодара представил аким области Абылкаир Скаков. Глава региона поблагодарил Кайрата Нукенова за работу и поставил задачи перед новым акимом, сообщили в акимате Павлодара.

Ержан Иманслям родился в 1972 году в Павлодарской области. В 1991 году окончил Красноармейский сельскохозяйственный техникум (техник-механик), в 2007 году - Казахский институт правоведения и международных отношений (бакалавр юриспруденции), в 2014-м - Инновационный Евразийский университет (бакалавр экономики и бизнеса) и в 2017 году - Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова (бакалавр в области организации перевозок, движения и эксплуатации транспорта; магистр юридических наук).

С 1994 по 2000 годы Ержан Иманслям занимал различные должности в отделе внутренних дел и прокуратуре Качирского района. Затем занимался частной юридической практикой, а с 2005 по 2008 годы работал в акимате Качирского района, в том числе руководил аппаратом акима. С 2008 по 2011 годы Ержан Иманслям работал в акимате Аксу, в том числе был заместителем акима города.

С 2011 по 2013 годы Ержан Иманслям был руководителем аппарата акима Павлодара, с 2013 по 2014 годы - заместителем акима Павлодара.

После до 2017 года работал в Северо-Казахстанской области, где занимал должности в управлении индустриально-инновационного развития, а также был акимом Тайыншинского района. Затем занимал должности в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, в том числе руководил управлением машиностроения комитета МИИР.

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