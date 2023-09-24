Акимом Северо-Казахстанской области назначен Гауез Нурмухамбетов

Фото: Пресс-служба премьер-министра РК

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Талдыкорган. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по экономическим вопросам развития области Жетысу, на котором дал ряд поручений, - Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по экономическим вопросам развития области Жетысу, на котором дал ряд поручений, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.





Обсуждены вопросы перемещения товаров через т/п "Нур Жолы", деятельность МЦПС "Хоргос" с участием представителей Пограничной службы КНБ, МВД, Минэкономики, Агентства по защите и развитию конкуренции, Минюста, Министерства торговли и акимата региона. Без внимания не остались многочисленные нарушения общественного порядка на таможенных постах.





По результатам совещания государственным органам дан ряд поручений, в том числе по:





- рассмотрению вопроса развития инфраструктуры и строительства автомобильной дороги для транспортных средств с негабаритным грузом и открытой площадки СВХ для размещения негабаритных грузов на т/п "Нур Жолы";





- проработке вопроса внесения изменений в таможенное законодательство относительно передачи объектов таможенной инфраструктуры для сервисного обслуживания в доверительное управление;





- усилению контроля за общественным порядком на территории МЦПС;





- модернизации технологии приема и сдачи багажа с использованием современных цифровых решений;





- увеличению штатной численности т/п "МЦПС Хоргос";





- полноценной интеграции информационных систем с целью обеспечения бесперебойного функционирования электронной очереди;





- ускорению с китайской стороной процедуры принятия безвизового режима для граждан Казахстана;





- усилению межведомственного взаимодействия и принятия мер по улучшению таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами.





Также была разработана и утверждена дорожная карта с указанием конкретных сроков реализации поручений, данных на совещании, и решения проблемных вопросов.