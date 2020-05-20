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Акимом столичного района Алматы назначен Бектенбай Есполов

19.05.2020, 13:21 12259
Акимом столичного района Алматы назначен Бектенбай Есполов
Фото: astana.gov.kz
Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Акимом столичного района Алматы назначен Бектенбай Есполов, передает Kazakhstan Today.
 
По согласованию с администрацией президента и с депутатами городского маслихата Есполов Бектенбай Тлектесулы назначен акимом района Алматы, сообщает сайт акимата Нур-Султана. 
 
Ранее Есполов работал государственным инспектором отдела госконтроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.
 
Стаж работы на госслужбе составляет более 10 лет. 37-летний Бектенбай Есполов - опытный специалист, прошедший путь от эксперта канцелярии до заместителя шефа Протокола президента РК в соответствии с принципом меритократии.
 
Прежний аким района Алматы Адильбек Сарсембаев назначен председателем правления нацкомпании "Казахстан инжиниринг".
 

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