Фото: astana.gov.kz

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Акимом столичного района Алматы назначен Бектенбай Есполов, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с администрацией президента и с депутатами городского маслихата Есполов Бектенбай Тлектесулы назначен акимом района Алматы, сообщает сайт акимата Нур-Султана.

Ранее Есполов работал государственным инспектором отдела госконтроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.

Стаж работы на госслужбе составляет более 10 лет. 37-летний Бектенбай Есполов - опытный специалист, прошедший путь от эксперта канцелярии до заместителя шефа Протокола президента РК в соответствии с принципом меритократии.

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