Акимом столичного района Алматы назначен Бектенбай Есполов

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По согласованию с администрацией президента и с депутатами городского маслихата Есполов Бектенбай Тлектесулы назначен акимом района Алматы, сообщает сайт акимата Нур-Султана.
Ранее Есполов работал государственным инспектором отдела госконтроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.
Стаж работы на госслужбе составляет более 10 лет. 37-летний Бектенбай Есполов - опытный специалист, прошедший путь от эксперта канцелярии до заместителя шефа Протокола президента РК в соответствии с принципом меритократии.
Прежний аким района Алматы Адильбек Сарсембаев назначен председателем правления нацкомпании "Казахстан инжиниринг".
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