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Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Адильбек Сарсембаев покинул пост акима столичного района Алматы, передает Kazakhstan Today.

В связи с переходом на другую работу я прекращаю свою службу в качестве акима района Алматы. В этой должности я проработал 3,6 года, честно говоря, время пролетело быстро. Каждый день мы с коллегами старались сделать район лучше, встречались с людьми, совершали обходы, проводили мероприятия", - написал Сарсембаев в Facebook .

Он отметил, что его команде удалось установить хороший контакт с жителями: "Мы знали о волнующих вопросах, принимали решения, исходя из потребностей населения".

Адильбек Сарсембаев поблагодарил жителей района за поддержку.

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