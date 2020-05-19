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Адильбек Сарсембаев покинул пост акима столичного района Алматы

18.05.2020, 14:45 10018
Адильбек Сарсембаев покинул пост акима столичного района Алматы
Фото: facebook.com
Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Адильбек Сарсембаев покинул пост акима столичного района Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с переходом на другую работу я прекращаю свою службу в качестве акима района Алматы. В этой должности я проработал 3,6 года, честно говоря, время пролетело быстро. Каждый день мы с коллегами старались сделать район лучше, встречались с людьми, совершали обходы, проводили мероприятия", - написал Сарсембаев в Facebook.

 
Он отметил, что его команде удалось установить хороший контакт с жителями: "Мы знали о волнующих вопросах, принимали решения, исходя из потребностей населения".
 
Адильбек Сарсембаев поблагодарил жителей района за поддержку.
 
 

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