Адильбек Сарсембаев покинул пост акима столичного района Алматы

Фото: facebook.com
В связи с переходом на другую работу я прекращаю свою службу в качестве акима района Алматы. В этой должности я проработал 3,6 года, честно говоря, время пролетело быстро. Каждый день мы с коллегами старались сделать район лучше, встречались с людьми, совершали обходы, проводили мероприятия", - написал Сарсембаев в Facebook.
Он отметил, что его команде удалось установить хороший контакт с жителями: "Мы знали о волнующих вопросах, принимали решения, исходя из потребностей населения".
Адильбек Сарсембаев поблагодарил жителей района за поддержку.
Напомним, что Адильбек Сарсембаев назначен председателем правления нацкомпании "Казахстан инжиниринг".
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