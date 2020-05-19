Назначен председатель правления нацкомпании "Казахстан инжиниринг"

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Решением совета директоров АО "НК "Казахстан инжиниринг" председателем правления назначен Сарсембаев Адильбек Зейнуллаевич, сообщили в компании, передает Kazakhstan Today.
Ранее занимавший данный пост Куаныш Бишимов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
А. Сарсембаев родился 25 августа 1978 года в городе Целинограде. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский государственный агротехнический университет имени С. Сейфуллина, юрист, экономист-менеджер. Академия государственного управления при президенте РК, по специальности "государственное управление".
С 1996 года работал налоговым инспектором, начальником отдела, президентом ТОО "Специализированный центр правового консалтинга и предпринимательской инициативы "Континент", главным специалистом ГУ "Департамент по администрированию программ развития города Астаны".
С 2001 по 2006 год занимал различные руководящие должности в аппарате акима Астаны, министерства транспорта и коммуникаций РК.
В 2006 году назначен главным инспектором отдела государственного контроля и организационной работы администрации президента РК.
2007-2009 годы - первый заместитель акима города Петропавловска, руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области.
2009-2010 годы - генеральный директор ТОО "МТМ-агросервис".
2010-2014 годы - управляющий директор, вице-президент АО "НК "Казахстан инжиниринг", заместитель председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг".
С 2015 года руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Астаны".
С 2016 года занимал должность акима района Алматы города Нур-Султана.
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