Назначен председатель правления нацкомпании "Казахстан инжиниринг"

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Решением совета директоров АО "НК "Казахстан инжиниринг" председателем правления назначен Сарсембаев Адильбек Зейнуллаевич, сообщили в компании, передает Kazakhstan Today.

Ранее занимавший данный пост Куаныш Бишимов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

А. Сарсембаев родился 25 августа 1978 года в городе Целинограде. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский государственный агротехнический университет имени С. Сейфуллина, юрист, экономист-менеджер. Академия государственного управления при президенте РК, по специальности "государственное управление".

С 1996 года работал налоговым инспектором, начальником отдела, президентом ТОО "Специализированный центр правового консалтинга и предпринимательской инициативы "Континент", главным специалистом ГУ "Департамент по администрированию программ развития города Астаны".

С 2001 по 2006 год занимал различные руководящие должности в аппарате акима Астаны, министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2006 году назначен главным инспектором отдела государственного контроля и организационной работы администрации президента РК.

2007-2009 годы - первый заместитель акима города Петропавловска, руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области.

2009-2010 годы - генеральный директор ТОО "МТМ-агросервис".

2010-2014 годы - управляющий директор, вице-президент АО "НК "Казахстан инжиниринг", заместитель председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг".

С 2015 года руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Астаны".

С 2016 года занимал должность акима района Алматы города Нур-Султана.

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