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Акимом Уральска назначен Абат Шыныбеков

12.08.2019, 17:26 9694
Акимом Уральска назначен Абат Шыныбеков
Фото: https://bnews.kz
Уральск. 12 августа. Kazakhstan Today - Акимом Уральска назначен Абат Шыныбеков, передает Kazakhstan Today.
 

По согласованию с администрацией президента РК и маслихатом Уральска в порядке ротации акимом города Уральска назначен Шыныбеков Абат Абаевич. Ранее занимавший данный пост Мурат Мукаев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", - сообщили в акимате Западно-Казахстанской области.

 
Шыныбеков 1973 года рождения. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности "механизация сельского хозяйства", Западно-Казахстанский институт менеджмента и языков "Евразия" по специальности "Экономика и менеджмент", Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности "информационные системы", магистр технических наук.
 
В разные годы работал заместителем акима Казталовского района; начальником отдела, советником акима Уральска; заместителем председателя филиала Западно-Казахстанской области НДП "Нур Отан"; секретарем Уральского городского маслихата; акимом Сырымского района;
 
С июня 2017 года занимал должность акима Казталовского района.
 

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