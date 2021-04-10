Акимы Атырауской и Актюбинской областей отчитались перед президентом

НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с акимами Атырауской и Актюбинской областей текущую санитарно-эпидемиологическую и социально-экономическую ситуацию в регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов рассказал о ходе вакцинации населения, отметив имеющуюся потребность в увеличении объема вакцин в связи с запросом от крупных промышленных предприятий, сообщает пресс-служба Акорды.

Президент был проинформирован о ходе исполнения его поручения по совместной с правительством разработке комплексного плана развития, реализация которого придаст серьезный импульс социально-экономическому развитию области и повысит уровень жизни местных жителей.

Глава государства поручил акиму Атырауской области решить проблемы в сфере оказания медицинских услуг, а также повысить качество школьного образования.

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин отчитался о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Он также доложил об основных показателях социально-экономического развития региона, включая привлечение инвестиций, строительство жилья, реализацию проектов в рамках Карты индустриализации.

По завершении беседы Касым-Жомарт Токаев дал Ондасыну Уразалину ряд поручений, касающихся стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и активизации вакцинации граждан.

По состоянию на 23.59 8 апреля в Казахстане зарегистрировано 263 943 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 2440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 263 943 случая, из них в Атырауской области - 19 595 (+149); в Актюбинской области - 6236 (+116).

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