Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 апреля

НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 8 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 263 943 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 263 943 случая, из них:

в городе Алматы – 39 655 (+717);

в городе Нур-Султане – 34 453 (+446);

в ВКО – 23 200 (+49);

в Павлодарской области – 19 396 (+38);

в Атырауской области – 19 595 (+149);

в Карагандинской области – 18 715 (+169);

в Акмолинской области – 15 898 (+101);

в ЗКО – 16 010 (+110);

в Алматинской области – 15 865 (+254);

в Костанайской области – 14 096 (+33);

в СКО – 13 233 (+49);

в городе Шымкенте – 7384 (+72);

в Жамбылской области – 6651 (+38);

в Актюбинской области – 6236 (+116);

в Туркестанской области – 4640 (+23);

в Мангистауской области – 4628 (+33);

в Кызылординской области – 4288 (+43).

В Казахстане за сутки 1786 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 231 324 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 9 апреля лечение от КВИ продолжают получать 30 219 человек (29 429 КВИ+ и 790 КВИ-), из них в стационарах находятся 11 376 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 843 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 517 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 163 пациента;

• на аппарате ИВЛ – 87 пациентов.

На 7 апреля 2021 года зарегистрировано 104 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 172 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 51 159, случаев с летальным исходом – 721, всего выздоровели – 49 648 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 апреля зарегистрировано 3190 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 апреля 2021 года, в "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "желтой" зоне: город Шымкент, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.





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