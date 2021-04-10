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Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 апреля

09.04.2021 237844
Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 апреля
НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 8 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 263 943 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 263 943 случая, из них:
 
в городе Алматы – 39 655 (+717);
 
в городе Нур-Султане – 34 453 (+446);
 
в ВКО – 23 200 (+49);
 
в Павлодарской области – 19 396 (+38);
 
в Атырауской области – 19 595 (+149);
 
в Карагандинской области – 18 715 (+169);
 
в Акмолинской области – 15 898 (+101);
 
в ЗКО – 16 010 (+110);
 
в Алматинской области – 15 865 (+254);
 
в Костанайской области – 14 096 (+33);
 
в СКО – 13 233 (+49);
 
в городе Шымкенте – 7384 (+72);
 
в Жамбылской области – 6651 (+38);
 
в Актюбинской области – 6236 (+116);
 
в Туркестанской области – 4640 (+23);
 
в Мангистауской области – 4628 (+33);
 
в Кызылординской области – 4288 (+43).
 
В Казахстане за сутки 1786 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 231 324 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 9 апреля лечение от КВИ продолжают получать 30 219 человек (29 429 КВИ+ и 790 КВИ-), из них в стационарах находятся 11 376 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 843 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии – 517 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести – 163 пациента;
 
• на аппарате ИВЛ – 87 пациентов.
 
На 7 апреля 2021 года зарегистрировано 104 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 172 человека.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 51 159, случаев с летальным исходом – 721, всего выздоровели – 49 648 человек.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 апреля зарегистрировано 3190 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 апреля 2021 года, в "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "желтой" зоне: город Шымкент, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

 

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