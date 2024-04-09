08.04.2024, 09:40 67146
Акимы регионов отчитались перед президентом по ситуации с паводками
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев по телефону заслушал доклады акимов Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, сообщила пресс-служба Акорды.
Акимы проинформировали президента о ситуации на местах и принимаемых мерах по сдерживанию природной стихии и ликвидации последствий наводнения.
Как было доложено, в целом ситуация находится под контролем, сил и средств для борьбы с природным бедствием достаточно.
По поручению президента в регионы, пострадавшие от наводнения, направлены члены правительства во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым, который возглавляет республиканский штаб.
Ранее в Министерстве водных ресурсов рассказали о ситуации на водохранилищах страны.
новости по теме
09.04.2024, 14:44 6596
Паводковую ситуацию в приграничных районах Казахстана и России обсудили президенты двух стран
Профильные ведомства и службы двух стран совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования
Рассказать друзьям
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным паводковую обстановку в приграничных районах двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
Подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах России и Казахстана. Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования. Главы государств договорились дать указания активизировать эту работу", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Также главы стран затронули некоторые аспекты международной и региональной проблематики, в том числе в контексте председательства России в Содружестве Независимых Государств, а Казахстана - в Организации Договора о коллективной безопасности.
Собеседники отметили традиционное динамичное развитие казахстанско-российских отношений в духе стратегического партнерства. Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих встреч", - рассказали в Акорде.
09.04.2024, 13:09 12006
Пострадавшим от паводков автоматически продлят назначение АСП
Рассказать друзьям
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавшим от паводков получателям адресной социальной помощи автоматически пролонгируют назначение выплат, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.
Всем действующим получателям адресной социальной помощи (далее - АСП) из районов и городов, в которых объявлен режим ЧС, автоматически будет продлено ее назначение во II квартале текущего года, без их обращения в госинстанции", - говорится в информации ведомства.
В настоящее время Министерством труда и социальной защиты населения РК вносятся необходимые изменения в нормативные правовые акты.
Автоматическая пролонгация позволит своевременно оказать государственную поддержку семьям - получателям АСП из регионов, пострадавших от паводков", - подчеркнули в министерстве.
Граждане, впервые обращающиеся за назначением помощи, могут подать заявления через портал электронного правительства.
В Минтруда напомнили, что АСП предусматривает:
- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;
- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка;
- содействие занятости путем трудоустройства, направление на обучение, предоставление грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, и другое.
Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводков отсрочат на 3 месяца выплату кредитов.
09.04.2024, 11:26 16646
Незаконно присвоенное историческое здание вернули в госсобственность в Алматы
В помещении учебного корпуса КазНПУ имени Абая было организовано увеселительное заведение
Рассказать друзьям
Алматы. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы вернули в госсобственность часть здания Казахского национального педагогического университета имени Абая.
Факт незаконного отчуждения имущества КазНПУ имени Абая выявила прокуратура Медеуского района Алматы.
В 1997 году территориальный комитет по приватизации незаконно реализовал часть здания учебного корпуса за 196 тыс. тенге. В этом же году за 62 тыс. тенге неправомерно продан и прилегающий земельный участок площадью 26 соток. Здание университета отнесено к памятникам истории и культуры республиканского значения, а на земельном участке расположено одно из самых старых архитектурных строений города - "Старые ворота", - сообщили в прокуратуре Алматы.
В помещении учебного корпуса было организовано увеселительное заведение - одноименный ресторан "Старые ворота".
Прокуратура Медеуского района обратилась с иском в суд об отмене сделок по купле-продаже недвижимого имущества.
Решением суда исковое заявление надзорного органа удовлетворено, имущество возвращено, решение вступило в законную силу", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Алматы вернули в госсобственность парк в центре города, где хотели построить ЖК.
09.04.2024, 11:15 13726
Независимым директором нацкомпании КТЖ избрана Наталья Годунова
Ранее Годунова занимала пост председателя Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-председатель Высшей аудиторской палаты Казахстана Наталья Годунова избрана независимым директором акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", сообщает пресс-служба компании.
Решением единственного акционера АО "НК "ҚТЖ" от 4 апреля 2024 года членом совета директоров АО "НК "ҚТЖ", независимым директором избрана Годунова Наталья Николаевна", - говорится в сообщении.
Наталья Годунова родилась 24 мая 1972 года в городе Уральске. Окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт (по специальности - экономист), Финансовую академию при правительстве Российской Федерации. Кандидат экономических наук.
В разные годы занимала должности советника-экономиста торгового представительства РК в РФ, советника акима Мангистауской области, советника заместителя премьер-министра Республики Казахстан, заместителя акима Кызылординской области, председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
Ранее Годунова занимала пост председателя Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.
09.04.2024, 09:05 24496
В СКО готовятся к приходу большой воды
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области готовятся к паводку. Ситуация находится на особом контроле правительства, передает корреспондент агентства.
Как сообщила директор филиала "Казгидромета" в СКО Кымбат Мергалимова, сегодня наблюдается перелив на Сергеевском водохранилище на уровне 418 см.
Мы ожидаем, что уже в ближайшие сутки сформируется пик первой волны. Данная вода у нас проходит по трем районам (Шал акына, Есильский, Кызылжарский и город Петропавловск). На сегодняшний день по данным районам, по городу Петропавловску определены ожидаемые опасные отметки первой волны и дата их прохождения. По территории Есильского района мы ожидаем уже где-то к 14 апреля максимальные уровни, по Кызылжарскому району - 21 апреля и по Петропавловску - вода с Сергеевского водохранилища начнет поступать с 12-14 апреля и продолжит повышение свое до 23 апреля", - проинформировала Мергалимова.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил мобилизовать все силы для борьбы с паводком. Он проверил работы по укреплению дамб в Петропавловске, предназначенных для защиты города и близлежащих населенных пунктов от паводков в случае перелива реки Есиль.
Личный состав и Нацгвардия задействованы. Полк тоже будет усилен. Минобороны подключены, поэтому сил должно хватить. Сейчас нужно мобилизоваться. Предстоящие 2-3 дня очень плотно нужно поработать, чтобы не допустить серьезных разрушений. Важно, чтобы не пострадали люди", - подчеркнул Бектенов.
По данным правительства, в настоящее время проводится работа по укреплению существующих дамб и увеличению их протяженности и высоты с учетом повышенного уровня воды на Сергеевском водохранилище. В целом для пропуска талых вод было проведено шесть вскрытий дорожного полотна на автодорогах. Предусмотрен альтернативный проезд, выставлены знаки и организовано дежурство. Всего в противопаводковых работах задействовано порядка 3000 человек.
Паводковая ситуация в Северо-Казахстанской области находится на особом контроле. На месте работает первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Оперативные штабы функционируют в круглосуточном режиме.
Дополнено 09.04.2024, 14.20
В ближайшее время начнется срочная эвакуация 239 жителей поселка Заречный в СКО, сообщили в правительстве.
В ближайшее время начнется срочная эвакуация 239 жителей поселка Заречный в СКО, сообщили в правительстве.
Как доложил аким Петропавловска первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, вода подойдет к селу через 3 дня. По его словам, укрепленная дамба удержит только первый перелив воды. Однако, согласно прогнозам, подтопления пойдут со всех сторон на дачный массив и под угрозой находится 132 дома из 200.
Людям нужно объяснить, что в сравнении с 2017 годом подтопления этого года масштабнее, поскольку поселок находится в низине и инженерные сооружения могут не выдержать большой воды. На эвакуацию жителей есть 2 дня", - сказал Роман Скляр.
Первый вице-премьер подчеркнул, что достигнут абсолютный максимум паводкового периода за всю историю Сергеевского водохранилища. Он уточнил, что все расчеты проведены, 12-14 апреля большая вода придет в город Петропавловск.
Как сообщалось ранее, в СКО наполняемость водохранилища в два раза превысила максимальные показатели за 50 лет.
08.04.2024, 18:55 53346
Вбросы делают третьи силы - МИД РК прокомментировали фейки о Казахстане и России
Они направлены на то, чтобы внести разлад в развитие отношений с Россией
Рассказать друзьям
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировали участившиеся фейки, связанные с Казахстаном и Россией.
На некоторые такие информационные вбросы нам приходится оперативно реагировать, а некоторые, естественно, мы оставляем без внимания", - сказал Смадияров.
Он подчеркнул, что такие вбросы делают третьи заинтересованные силы. По словам представителя МИД РК, вызывают озабоченность усилия определенных сил.
Они направлены на то, чтобы внести разлад в развитие двусторонних и дружеских добрососедских отношений с Россией. У нас с Россией налажен конструктивный диалог и успешно развивается взаимовыгодное сотрудничество. Но при этом эти третьи силы умудряются использовать еще и новые технологии, искусственный интеллект", - сказал Айбек Смадияров.
Ранее в Минобороны опровергли слухи о беспилотниках, атаковавших объекты Татарстана с территории Казахстана. В ведомстве подобные инсинуации считают направленными на дискредитацию Республики Казахстан.
08.04.2024, 18:00 53651
Почему казахстанцам чаще стали отказывать в получении шенгенской визы, рассказали в МИД
В Казахстане участились факты предоставления фальсифицированных документов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга пояснил, почему казахстанцам чаще стали отказывать в получении шенгенской визы.
По его словам, что министерством ведется работа по облегчению визового режима со странами Европейского союза. Однако от консулов европейских стран поступает информация, что в Казахстане участились факты предоставления фальсифицированных документов, информируетет zakon.kz.
В свою очередь это приводит к росту фактов отказа для получения шенгенской визы. Предоставление документов с недостоверными фактами для получения визы наносит существенный вред имиджу Казахстана, что в свою очередь усложняет ведение переговоров о либерализации визового режима, ухудшает визовую историю наших граждан, увеличивая шанс получения отказа на визы в будущем", - заявил официальный представитель МИД.
Он добавил, что предоставление поддельных документов увеличивает срок рассмотрения заявок, так как посольству или консульству нужно больше времени на проверку всех данных. По данным МИД РК, чаще всего казахстанцы подделывают справки о работе, банковском счете или предоставляют фальшивую бронь в гостинице, сообщает inform.kz.
Айбек Смадияров призвал казахстанцев предоставлять верную информацию при заполнении заявок. В противном случае увеличивается срок рассмотрения, повышается шанс отказа.
Напомним, в прошлом году стало известно, что Казахстан будет находиться в перечне стран, для граждан которых отныне будут требоваться дополнительные консультации при выдаче шенгенской визы.
В МИД подчеркнули, что сам список из 40 стран, в отношении граждан которых могут быть инициированы дополнительные консультации, не является так называемым черным списком.
08.04.2024, 17:20 57331
В СКО наполняемость водохранилища в два раза превысила максимальные показатели за 50 лет
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области наполняемость Сергеевского водохранилища в два раза превысила предыдущие максимальные показатели за более чем 50 лет, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Сергеевский гидроузел в настоящее время работает на пределе мощности. По состоянию на 8 апреля приток воды зафиксирован на уровне 6017 кубических метров в секунду, сброс осуществляется на уровне 4720 кубических метров в секунду. При этом за весь период эксплуатации Сергеевского водохранилища с 1969 года максимальный расход воды составлял 3600 кубических метров в секунду. Таким образом, текущая наполняемость водохранилища в 2 раза превышает предыдущие максимальные показатели за более чем 50 лет", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в период паводков водохранилище работает в условиях форсированного подпертого уровня, то есть может удержать больше воды, чем в условиях нормального уровня.
В настоящее время в водохранилище объем воды составляет 1 млрд 247 млн кубических метров в секунду. Объем приточности и сброса находятся на одном уровне - 4 млрд 720 млн кубических метров в секунду. Так, на текущий момент водохранилище заполнено на 180%. Запас до критического уровня составляет порядка 100 млн кубических метров в секунду. Всего за период с начала паводков произведен сброс 500 млн кубических метров в секунду", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Министерстве водных ресурсов рассказали о ситуации на водохранилищах страны.
Читаемое
09.04.2024, 09:05В СКО готовятся к приходу большой воды 09.04.2024, 11:2615181Незаконно присвоенное историческое здание вернули в госсобственность в Алматы 09.04.2024, 11:1514561Независимым директором нацкомпании КТЖ избрана Наталья Годунова 09.04.2024, 10:3711571Из-за паводков в Казахстане эвакуировали более 86 тысяч человек 09.04.2024, 13:0910541Пострадавшим от паводков автоматически продлят назначение АСП 04.04.2024, 19:0616113680-летний павлодарец совращал детей 04.04.2024, 13:22153761Прорыв дамбы в Актюбинской области: прокуратура завела уголовное дело 03.04.2024, 16:03148681Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 4 апреля 04.04.2024, 15:28148586Алматинцы собрали более 10 тонн гумпомощи для пострадавших от паводков 04.04.2024, 15:10145411Нацбанк предупредил о новых мошеннических схемах с использованием страховых случаев 21.03.2024, 11:06188766Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной писателя Медеу Сарсеке 21.03.2024, 13:48186921Робоюрту и этноаул показали Токаеву на "Наурыз Фесте" 12.03.2024, 10:23174491Казахстанцы стали чаще пользоваться китайской продукцией 22.03.2024, 09:08173866С праздником Наурыз! 21.03.2024, 09:33168851Наурыз мейрамы: как отметят праздник в разных городах Казахстана
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?