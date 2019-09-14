Акмолинцам стало проще получить справки при трудоустройстве

Кокшетау. 13 сентября. Kazakhstan Today - Получение справок третьими лицами - такая функция действует в Акмолинской области. Это новшество позволит минимизировать истребование работодателями справок от работников при трудоустройстве, сообщил начальник отдела управления правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК по Акмолинской области Виктор Красноусов, передает Kazakhstan Today.

В роли третьего лица может выступать как физическое, так и юридическое лицо. А в качестве услугополучателя, на которого направляется запрос, может выступить только физическое лицо. Данная услуга третьим лицам оказывается только в электронной форме через веб-портал "Электронное правительство" при условии согласия лица, в отношении которого запрашиваются сведения посредством "Личного кабинета" и (или) SMS-подтверждения", - цитирует Красноусова Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики области.

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что получить такую услугу можно лишь при регистрации в базе мобильных граждан. Для этого услугополучателю необходимо через "Личный кабинет" на веб-портале "Электронное правительство" в графе "телефон" указать номер телефона или привязать его к индивидуальному идентификационному номеру (ИИН), обратившись в любой фронт-офис госкорпорации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства