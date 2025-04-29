Активы на сумму порядка 610 млрд тенге вернули в Казахстане

Рассказать друзьям

Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Всего на сегодня в пользу государства возращены активы на сумму порядка 610 млрд тенге, из которых 506 млрд тенге - денежные средства, 103 млрд тенге - имущество. Об этом - Всего на сегодня в пользу государства возращены активы на сумму порядка 610 млрд тенге, из которых 506 млрд тенге - денежные средства, 103 млрд тенге - имущество. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.





По поручению главы государства правительством из специального государственного фонда выделены средства для реализации 280 социальных объектов в сферах образования, здравоохранения, спорта, а также для модернизации коммунальной инфраструктуры. Все проекты являются частью комплексного подхода к развитию населенных пунктов и призваны дать мощный импульс развитию ключевой инфраструктуры, от которой напрямую зависят комфортные условия для проживания", - отметили в Генпрокуратуре.





Сообщается, что в Туркестанской области состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени в рамках начала строительства новой музыкальной школы искусств в селе Темирлан Ордабасинского района за счет возвращенных активов.





Строительство данной школы является одним из первых социальных проектов, одобренных правительством в рамках поручений главы государства об эффективном использовании возвращенного капитала на благо народа. Участники поздравили местных жителей с началом строительства и выразили уверенность, что новая школа даст им возможность на деле ощутить пользу от проводимой государством работы по возврату активов", - сообщили в ведомстве.





Отметим, что ранее в селе функционировала музыкальная школа, построенная в 1974 году, которая находилась в аварийном состоянии и не подлежала ремонту.





Новая школа стоимостью 890 млн тенге будет рассчитана на 300 ученических мест и позволит принимать учеников из соседних сел.