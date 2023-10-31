Алдамжаров назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации

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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Нурлан Алдамжаров назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации, - Постановлением правительства Республики Казахстан Нурлан Алдамжаров назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.





Нурлан Алдамжаров родился в 1975 году. Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности мастера, монтажника 4-го разряда механической специализированной колонны № 5 треста "Ташоблмелиоводстрой". Был ведущим специалистом отдела гидротехнических сооружений РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам МСХ РК.





Занимал должности заместителя председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК, руководителя управления энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области и председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.



