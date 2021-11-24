Алексей Цой прокомментировал строительство лаборатории с опасными вирусами

Фото: Associated Press
Напомним: лабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов планируют построить в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области.
Как сообщил Цой, вопрос о строительстве лаборатории находится на обсуждении. Проект будет финансировать за счет госсредств, и управляться она будет "полностью Казахстаном".
У нас есть BSL-3 лаборатория. Она занимается изучением штаммов, допустим, таких как COVID-19. То, что у нас есть такая лаборатория, позволило нам быстро разработать вакцину и диагностику для реагирования на эти штаммы. В обычной лаборатории невозможно заниматься опасными штаммами, потому что они заразные. Там нужны определенные условия, защитные костюмы, специальная обработка воздуха для того, чтобы обезопасить работающих там людей. Поэтому данный вопрос изучается", - сказал глава Минздрава.
Как сообщалось ранее, основатель антиядерного движения "Невада-Семипалатинск", общественный деятель и поэт Олжас Сулейменов крайне отрицательно отнесся к планам строительства в Жамбылской области биолаборатории, в которой будут храниться особо опасные штаммы вирусов, собранных по всему миру.