Олжас Сулейменов высказался о проекте биолаборатории в Казахстане

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АЛМАТЫ. 20 НОЯБРЯ - Основатель антиядерного движения "Невада-Семипалатинск", общественный деятель и поэт Олжас Сулейменов крайне отрицательно отнесся к планам строительства в Жамбылской области биолаборатории, в которой будут храниться особо опасные штаммы вирусов, собранных по всему миру, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В интервью Sputnik Казахстан Олжас Сулейменов отметил, что случайно узнал о планах строительства биолаборатории и был очень удивлен, что решение принимается без широкого общественного обсуждения.

"Они пользуются невежеством наших людей, принимая решения такого рода, с нами не согласовывая. Зачем нам такие лаборатории? Склады, по сути дела, очень опасных для человечества предметов. Если им хочется - сделайте в Америке это дело. А мы понаблюдаем. С какой стати? Мы что, просили об этом? Или в этом есть какая-то необходимость именно в Казахстане проводить все эти испытания? Раньше испытывали ядерное оружие 40 лет подряд, а теперь хотят испытать вот это", - сказал он.

Олжас Сулейменов подчеркнул, что обеспокоен планами по хранению и исследованию особо опасных штаммов вирусов.

Я призываю наше правительство и руководство страны повнимательнее относиться к таким вещам, которые задевают честь и жизнь нашего населения", - отметил общественный деятель.

При этом Сулейменов подчеркнул, что будет и дальше открыто выступать против строительства биологической лаборатории, которая, по его мнению, может угрожать здоровью и жизни казахстанцев.

Наше движение "Невада-Семипалатинск" имеет определенный опыт борьбы с такими явлениями, угрожающими жизни населения нашего. Тогда, три десятилетия тому назад, казахстанцы впервые выступили в защиту своей жизни. И защитили ее. Население Казахстана - это же люди, которые живут, надеются на будущее... Издавать указы мы не можем, запрещать что-то мы не можем. Но можем выступить против. Против этой акции", - резюмировал Олжас Сулейменов.

Напомним, что на сайте "Открытые НПА" на обсуждение общественности выставлен проект постановления правительства "Об отнесении объекта строительства к объектам, требующим особого регулирования и (или) градостроительной регламентации".

Речь в нем идет о строительстве лаборатории BSL-4 (самый высокий уровень опасности) и подземного хранилища для коллекции опасных и особо опасных штаммов. Согласно документу, биолаборатория должна быть построена в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. Там же указывается, что срок завершения строительства запланирован на IV квартал 2025 года.

Публичное обсуждение проекта постановления правительства завершилось на сайте "Открытые НПА" 19 ноября. На 18.00 этой даты за проект проголосовало два человека, против выступили 426 человек. Также под проектом оставлено 762 комментария, в которых казахстанцы выступают против строительства биолаборатории.