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Олжас Сулейменов высказался о проекте биолаборатории в Казахстане

20.11.2021, 17:15 410671
Олжас Сулейменов высказался о проекте биолаборатории в Казахстане
Фото: ТАСС/Интерпресс/Сергей Бертов
АЛМАТЫ. 20 НОЯБРЯ - Основатель антиядерного движения "Невада-Семипалатинск", общественный деятель и поэт Олжас Сулейменов крайне отрицательно отнесся к планам строительства в Жамбылской области биолаборатории, в которой будут храниться особо опасные штаммы вирусов, собранных по всему миру, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В интервью Sputnik Казахстан Олжас Сулейменов отметил, что случайно узнал о планах строительства биолаборатории и был очень удивлен, что решение принимается без широкого общественного обсуждения.
 
"Они пользуются невежеством наших людей, принимая решения такого рода, с нами не согласовывая. Зачем нам такие лаборатории? Склады, по сути дела, очень опасных для человечества предметов. Если им хочется - сделайте в Америке это дело. А мы понаблюдаем. С какой стати? Мы что, просили об этом? Или в этом есть какая-то необходимость именно в Казахстане проводить все эти испытания? Раньше испытывали ядерное оружие 40 лет подряд, а теперь хотят испытать вот это", - сказал он.
 
Олжас Сулейменов подчеркнул, что обеспокоен планами по хранению и исследованию особо опасных штаммов вирусов.
 

Я призываю наше правительство и руководство страны повнимательнее относиться к таким вещам, которые задевают честь и жизнь нашего населения", - отметил общественный деятель.

 
При этом Сулейменов подчеркнул, что будет и дальше открыто выступать против строительства биологической лаборатории, которая, по его мнению, может угрожать здоровью и жизни казахстанцев.
 

Наше движение "Невада-Семипалатинск" имеет определенный опыт борьбы с такими явлениями, угрожающими жизни населения нашего. Тогда, три десятилетия тому назад, казахстанцы впервые выступили в защиту своей жизни. И защитили ее. Население Казахстана - это же люди, которые живут, надеются на будущее... Издавать указы мы не можем, запрещать что-то мы не можем. Но можем выступить против. Против этой акции", - резюмировал Олжас Сулейменов.

 
Напомним, что на сайте "Открытые НПА" на обсуждение общественности выставлен проект постановления правительства "Об отнесении объекта строительства к объектам, требующим особого регулирования и (или) градостроительной регламентации".
 
Речь в нем идет о строительстве лаборатории BSL-4 (самый высокий уровень опасности) и подземного хранилища для коллекции опасных и особо опасных штаммов. Согласно документу, биолаборатория должна быть построена в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. Там же указывается, что срок завершения строительства запланирован на IV квартал 2025 года.
 
Публичное обсуждение проекта постановления правительства завершилось на сайте "Открытые НПА" 19 ноября. На 18.00 этой даты за проект проголосовало два человека, против выступили 426 человек. Также под проектом оставлено 762 комментария, в которых казахстанцы выступают против строительства биолаборатории.
 
18 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседании коллегии Министерства иностранных дел РК поручил активизировать работу по созданию Международного агентства по биологической безопасности.
 

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Список с Казанской чудотворной иконы Богоматери доставили в Алматы

21.11.2021, 14:08 10369
Список с Казанской чудотворной иконы Богоматери доставили в Алматы
Фото: АПН
АЛМАТЫ. 21 НОЯБРЯ - Список с Казанской чудотворной иконы Божией Матери, специально созданный для Казахстана и освященный у древнего образа в городе Казани, доставили в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Икону торжественно встретили и внесли в старейший храм южной столицы - Казанский собор.
 
Церемонию встречи святыни и праздничное богослужение возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Перед началом богослужения митрополит сказал: 
 

Из множества икон Пресвятой Богородицы, известных в Православной Церкви, ни одна не распространена в таком числе, как Казанская. По всему миру она свято чтится, к ней миллионы верующих обращают свои взоры в бедах и болезнях […] Когда мы говорим о многочисленных чудесах от Казанской иконы, то на память приходит осажденный, закованный в блокаду город на Неве. Тысячи и тысячи истощенных голодом и болезнями, измученных и запуганных фашистскими артобстрелами и бомбежками людей, устремлялись в Князь-Владимирский собор к чудотворному списку с древнего Казанского образа Божией Матери, и получали духовное утешение и силы бороться за жизнь".

 
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла копия Казанской иконы также находится на международной космической станции. Вручая космонавтам икону перед полетом, Патриарх произнес: 
 

Пусть над нашим мятущимся, раздираемым противоречиями миром, в котором так много скорби и человеческого горя, простирается покров Пречистой Царицы Небесной".

 
Казанская икона Божией Матери для Казахстана - точный список с "ватиканского" образа Пресвятой Богородицы, который находится в одноименном соборе города Казань. Список выполнен в тех же размерах и помещен в золоченую ризу, украшенную драгоценными камнями.
 
Повсеместно чтимая Казанская икона Пресвятой Богородицы была обретена на пепелище пожара в Казани в 1579 году. К ней обращались многие видные государственные деятели, представители различных сословий и национальностей. Над местом обретения иконы возвели Казанский кафедральный собор, который был разрушен в 1931 году в период борьбы с религией. Ныне Казанский собор восстановлен в Казани на историческом месте и освящен в ноябре 2020 года. 
 

В Западно-Казахстанской области перекрыт участок трассы Самара - Шымкент

21.11.2021, 12:51 51733
В Западно-Казахстанской области перекрыт участок трассы Самара - Шымкент
Фото: Image by Ioannis Ioannidis from Pixabay
УРАЛЬСК. 21 НОЯБРЯ - Участок трассы Самара - Шымкент ограничен для автомобильного движения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информацию опубликовало в Telegram-канал Министерство инфраструктуры и информационного развития Казахстана. По данным ведомства, ограничения были введены 21 ноября.
 

В Западно-Казахстанской области 21 ноября, в 08.30 (время Нур-Султана), в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Самара - Шымкент, с 394-го по 526-й километры - участок от поселка Жымпиты до границы Актюбинской области", - уточнили в МИИР.

 
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. В случае возникновения нештатных ситуаций казахстанцам советуют обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.
 

В одиннадцати областях объявили штормовое предупреждение

20.11.2021, 20:30 347248
В одиннадцати областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 20 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Алматинской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане во второй половине дня 21 ноября ветер южный, порывы 15-20 метров в секунду. 22-23 ноября временами метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 21 ноября на западе Акмолинской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный, ночью на северо-западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 
Ночью и утром 21 ноября на западе, юге Мангистауской области туман. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, днем на большей части 17-22 метра в секунду. 
 
21 ноября на северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью на северо-западе 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
 
21 ноября на северо-западе Костанайской области ожидается низовая метель, туман. Ветер южный ночью на северо-западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду. 
 
21 ноября на западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
Днем 21 ноября на севере Туркестанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Западно-Казахстанской области, на севере, северо-западе, ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на большей части области 15-20, порывы 25 метров в секунду.
 
Днем 21 ноября на севере Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
21 ноября на севере Атырауской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Алматинской области, в районе Алакольских озер, 21-22 ноября ожидается ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
Днем 21 ноября на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный, на северо-западе области 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ранее в Алматинской области из-за бурана закрыли трассу.
 

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