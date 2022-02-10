Алихан Смаилов стал главой совета директоров холдинга "Байтерек"

Фото: Холдинг Байтерек
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Совет директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", в соответствии с решением единственного акционера, возглавил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Также решением акционера избран новый состав совета директоров холдинга, в который вошли:
- Алихан Смаилов - председатель совета директоров, премьер-министр РК;
- Роман Скляр - член совета директоров, первый заместитель премьер-министра;
- Тимур Сулейменов - член совета директоров, первый заместитель руководителя администрации президента;
- Алибек Куантыров - член совета директоров, министр национальной экономики;
- Каирбек Ускенбаев - член совета директоров, министр индустрии и инфраструктурного развития;
- Ерулан Жамаубаев - член совета директоров, министр финансов Республики Казахстан;
- Ербол Карашукеев - член совета директоров, министр сельского хозяйства;
- Клаус Мангольд - член совета директоров, независимый директор;
- Томас Миров - член совета директоров, независимый директор;
- Филип Йео - член совета директоров, независимый директор.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью холдинга, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом "Об акционерных обществах" и Уставом холдинга к исключительной компетенции единственного акционера в лице Министерства национальной экономики РК, и исполнительного органа, в лице правления холдинга", - отметили в пресс-службе АО "НУХ Байтерек".
В холдинге подчеркнули, что деятельность совета директоров холдинга регламентирована положением о совете директоров.
Совет состоит из 10 директоров, 3 из которых являются независимыми директорами. Члены совета избираются единственным акционером.
Деятельность совета директоров основывается на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов единственного акционера и холдинга, а также защиты прав единственного акционера, ответственности за деятельность холдинга.