Алихан Смаилов встретился с первым вице-премьером Беларуси

Фото: пресс-служба премьер-министра РК
АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с первым заместителем премьер-министра Беларуси Николаем Снопковым, прибывшим в Нур-Султан для участия в 17-м заседании Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи Алихан Смаилов отметил, что Казахстан придает большое значение дальнейшему углублению и укреплению сотрудничества с Беларусью, в том числе наращиванию взаимной торговли и инвестиций, сообщает пресс-служба главы кабмина РК.
Считаю, что у нас есть все возможности для увеличения двустороннего товарооборота и развития торгово-экономической кооперации между нашими странами", - подчеркнул премьер-министр РК.
По его словам, на сегодняшний день в сфере промышленной кооперации совместно с белорусской стороной реализовано 7 проектов на общую сумму 100 млн долларов. На стадии реализации находятся еще 2 проекта на сумму 14 млн долларов, также прорабатываются новые проекты.
В свою очередь Николай Снопков отметил, что Беларусь заинтересована в комплексном развитии отношений с Казахстаном во всех взаимовыгодных направлениях.
Мы являемся проверенными временем партнерами, поэтому наша задача наращивать и углублять сотрудничество во всех сферах. Фундаментом этого является производственная кооперация и укрепление разноплановых бизнес-связей между странами", - сказал первый вице-премьер Беларуси.
В ходе встречи стороны также обсудили реализацию совместных проектов в строительстве, сельском хозяйстве и энергетике, взаимодействие в сфере гражданской авиации, а также проведение дней культуры Казахстана в Беларуси в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске в июле 2022 года.