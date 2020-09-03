Алматы необходим переход от простой "торговой" экономики к интеллектуальной - Сагинтаев

Алматы. 2 сентября. Kazakhstan Today -В прямом эфире программы Akimat Live на ТК "Алматы" аким города Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что акцент в работе акимата сделан на решении задач по форсированной цифровизации государственной службы, оптимизации расходов, а также повышении готовности к эпидемиологическим кризисам и другим ЧП, передает Kazakhstan Today.

Сагинтаев отметил, что в вопросе экономического развития в новых реалиях городу необходим переход от простой "торговой" экономики к интеллектуальной. Ранее в стратегии Алматы-2050 был предложен "структурный маневр", цель которого - развитие секторов экономики с высокой добавленной стоимостью. Это финансы, ИКТ, креативные индустрии, туризм, логистика и дистрибуция.

С начала пандемии была усилена поддержка предпринимателей. В соответствии с поручением президента инструментарий мер поддержки будет расширен.

Решению социальных вопросов горожан уделяется особое внимание. В сфере жилищного строительства в ближайшие 5 лет планируется обеспечить квартирами 16,5 тысяч нуждающихся семей. Так, за этот период планируется строительство 363,2 тысячи квадратных метров арендного жилья, или 6 487 квартир, с подведением инженерной инфраструктуры. В рамках программы "Бакытты отбасы" будет введено порядка 5 тысяч квартир.

В рамках объявленной президентом программы "Ансаган себи" специалисты управления общественного здоровья проведут аудит очереди квот на ЭКО. При необходимости этот список будет актуализирован, чтобы помощь получили действительно нуждающиеся в этом семьи.

Для обеспечения полного охвата детей дошкольным воспитанием в течение 5 лет в городе планируется построить 419 дошкольных организаций на 19 980 мест, из них 413 государственных и 400 частных. Также будут сейсмоусилены и охвачены капитальным ремонтом 6 детских садов.

Для развития массового спорта в ближайшие 5 лет планируется довести обеспеченность алматинцев спортивной инфраструктурой до 75,4% с охватом более 600 тысяч горожан, а количество систематически занимающихся спортом жителей - до 33%.

С целью охраны окружающей среды и экологического развития будет усилена работа по озеленению в рамках Jasyl Almaty. Вместе с тем продолжится работа по переводу на природный газ частного сектора, а также котельных города малой и средней мощности. Особое внимание будет уделено экологическому воспитанию подрастающего поколения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства