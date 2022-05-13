Члены партии AMANAT встретились с представителями интеллигенции в поддержку проведения референдума

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В столице в стенах Национальной академической библиотеки прошла встреча членов республиканского штаба партии AMANAT с представителями интеллигенции в поддержку проведения референдума, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе мероприятия секретарь партии АМАNАТ Даулет Карибек отметил, что грядущий референдум является новым этапом в развитии страны.
До начала референдума по поправкам в Конституцию осталось меньше месяца. За это время партия намерена провести масштабную разъяснительную работу, чтобы донести до населения всю пользу от внесения изменений в Основной закон страны. В республиканский штаб партии входят более 200 человек, а в региональные - порядка 5 тысяч членов. Будут проводиться встречи с активистами, общественными деятелями, аксакалами, интеллигенцией во всех регионах. Призываем всех поддержать идею референдума", - сказал Даулет Карибек.
В свою очередь депутат сената парламента Айгуль Капбарова высказалась по поводу возможностей, которые откроются перед местными исполнительными органами после принятия поправок.
Реформы дадут шанс акимам принимать самостоятельные решения. Как мы знаем, зачастую у акимов областей и районов ограниченные возможности. Многие решения приходится согласовывать с центром, что замедляет работу и снижает ее эффективность. К тому же у каждого района, у каждой области есть свои особенности, и кто, как не местные акимы, хорошо их знают", - подчеркнула она.
Декан факультета журналистики и политологии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Кайрат Сак отметил, что референдум является фундаментом для будущих поколений.
В социальных сетях некоторые не верят в то, что референдум будет проводиться честно и в открытой форме. Но хочу сказать, что когда-то мы мечтали о подобных политических реформах, а сейчас Глава государства их реализует. И мы, как патриоты, должны воспользоваться этим шансом. Это наша общая историческая миссия. Мы в ответе перед будущими поколениями", - сказал он.
Также своим мнением поделились председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали, депутат сената парламента Нурторе Жусип, поэт Сураган Рахметулы и другие.