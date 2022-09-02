Партия AMANAT обеспечит общественный контроль хода реализации Послания

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Председатель AMANAT Ерлан Кошанов провел совещание с партийным активом по обсуждению Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество", передает KAZAKYSTAN TODAY.
В мероприятии приняли участие депутаты парламента, общественные деятели, сотрудники центрального аппарата. Посредством видео-конференц-связи были подключены все региональные филиалы партии.
Ерлан Кошанов акцентировал внимание присутствующих на том, что нынешнее Послание - это еще один большой шаг на пути построения Нового справедливого Казахстана.
В Послании, как и всегда, президентом даны конкретные ответы на самые актуальные запросы казахстанцев. Это продолжение начатых политических преобразований. Что еще раз показывает, что слова президента никогда не расходятся с делом. Впервые обнародован график будущих избирательных кампаний. Глава государства инициировал сокращение мандата президента и установление одного срока продолжительностью на 7 лет. Все это говорит о последовательности курса реформ и его нацеленности на укрепление демократии в стране", - заявил он.
Кроме того, председатель партии отметил, что, несмотря на текущие вызовы, президент усиливает государственную социальную политику: выделяются большие средства на развитие образования и здравоохранения, поддержку молодежи и сельского хозяйства, индексируются все соцвыплаты, пересматриваются пенсии, запускается проект "Нацфонд - детям".
Партия AMANAT, как ведущая политическая сила страны, всецело поддерживает политические и социально-экономические инициативы главы государства. Все предлагаемые президентом в Послании реформы - это прогрессивные и своевременные меры, которые дают новый импульс развитию страны в новых условиях", - подчеркнул Ерлан Кошанов.
В ходе мероприятия также выступил член бюро политического совета партии, генеральный директор республиканской газеты Egemen Qazaqstan Дархан Кыдырали. По его словам, Послание определяет дальнейшее направление развития страны.
В своем Послании глава государства охватил весь спектр актуальных вопросов, волнующих население. Это нехватка водных ресурсов, ремонт дорог, развитие медицины на селе, возврат неиспользуемых земель и много другое. Поэтому мы всецело поддерживаем курс президента", - подчеркнул Дархан Кыдырали.
В свою очередь исполнительный секретарь Алматинского городского филиала AMANAT Меиржан Отыншиев отметил, что Алматы - это город молодежи и студентов.
В этом контексте Послание, в котором озвучены конкретные меры по трудоустройству 100 тысяч молодых людей, льготному кредитованию молодых предпринимателей, решению проблем студенческих общежитий, говорит о том, что вопросы будущих поколений - в фокусе внимания президента", - сказал Меиржан Отыншиев.
Исполнительный секретарь Северо-Казахстанского областного филиала партии Асем Рахметова выразила мнение, что общими усилиями общества, госаппарата и партии AMANAT все задачи будут реализованы.
Сегодня в нашей работе приоритетами должны быть именно общественный диалог, открытость, оперативное реагирование на нужды людей. Благодаря этому мы можем реализовать всё задуманное", - отметила она.
По итогам совещания председатель AMANAT Ерлан Кошанов поставил перед центральным аппаратом партии и региональными филиалами ряд конкретных задач по продвижению Послания среди широких слоев населения и мобилизации всех партийных ресурсов на реализацию озвученных в нем реформ главы государства.