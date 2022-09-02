Партия AMANAT обеспечит общественный контроль хода реализации Послания

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Директор центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев отметил, что осенний политсезон - 2022 начался с сенсации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Свое послание народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" президент страны Касым-Жомарт Токаев завершил анонсом:

1) проведение досрочных президентских и парламентских выборов до конца года и в первой половине 2023 года соответственно;

2) новое изменение Конституции РК с увеличением срока полномочий главы государства с 5 до 7 лет, но без права переизбрания.

Первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк утверждал о том, что "политика есть искусство возможного". А премьер-министр Великобритании Клемент Эттли, сменивший легендарного Черчилля, добавил следующее: "Политика - это искусство принимать важные решения при недостаточной информации и нехватке времени". Похоже, что президент Казахстана руководствуется сейчас этими крылатыми фразами", - пишет Андрей Чеботарев в своем Telegram-канале .

Эксперт отметил, что, во-первых, в январе этого года Токаев фактически оказался "между двух огней": гражданами, протестующими в беспрецедентно массовом количестве во всех регионах против проявлений социального неравенства и несправедливости, с одной стороны, и представителей правящей элиты, стремившихся использовать данную ситуацию в целях смены руководства республики, с другой стороны. Несмотря на последующую стабилизацию обстановки и проведение серьезной конституционной реформы, риски новой вероятной дестабилизации сохраняются. Оппозиция периодически призывает власть к ответственности за людей, пострадавших во время и после январских событий. А недовольные элитарии, особенно тесно связанные с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, вполне могут попытаться взять политический реванш, располагая необходимыми для этого финансовыми, информационными и иными ресурсами.

Во-вторых, далеко не все чиновники, депутаты парламента и маслихатов, судьи и силовики вдохновились призывом главы государства строить Новый Казахстан. Одни в силу консерватизма мышления и нежелания чего-либо менять в своей жизнедеятельности и стране в целом. Другие - из-за опасения потерять "хлебное" место, особенно держащееся на разных коррупционных схемах. Третьи - в силу непрофессионализма и непонимания, что и как надо делать для реализации замыслов главы государства. В связи с этим достаточно узок круг людей, на кого Токаев может опереться. Не случайно, что термин "саботаж" довольно часто присутствует в его выступлениях", - пишет эксперт.

В-третьих, сложная и непредсказуемая ситуация в сфере мировой политики и экономики на региональном и глобальном уровнях. Несмотря на проводимую многовекторную внешнюю политику и стремление держать нейтралитет в разного рода международных конфликтах, Казахстан в силу ряда объективных факторов ощущает на себе критические последствия "войны санкций" между Россией и Западом. Потенциальные риски для страны и всей Центральной Азии также несут в себе растущее напряжение в отношениях между Китаем и США и неоднозначная обстановка в Афганистане после возвращения к власти талибов.

В-четвертых, Казахстан под руководством Касым-Жомарта Токаева проходит довольно неоднозначный этап своего развития, в котором сочетаются элементы эволюционности, реформирования и антикризисного реагирования. По большому счету в качестве полноправного главы государства, принимающего важные решения и несущего ответственность за них, Токаев стал действовать только в этом году с упразднением "дуумвирата" в системе государственной власти. В 2019-2021 гг. его возможности по решению многих вопросов были ограничены. Кроме того, возник глобальный "черный лебедь" в лице пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, на борьбу с которой пришлось затратить огромные усилия и ресурсы. В силу всего этого у президента почти половина срока его полномочий ушла совсем не на то, что он запланировал и озвучил официально в 2019 году, вступив в свою должность. Ожидаемое же переизбрание на новый срок является для него возможностью наверстать упущенное и сделать много чего нового для страны", - пишет Чеботарев.

По словам эксперта, Касым-Жомарт Токаев вполне отдает себе отчет в том, что его решения способны вызвать определенную критику среди протестно настроенной части казахстанцев, а также международных структур типа Евросоюза и ОБСЕ. Однако многие оппоненты часто критиковали его раньше за слабость, нерешительность, непоследовательность и т.п. Так что своими текущими действиями он соответствующие выпады и оценки фактически опровергает. К тому же президент пойдет на новые выборы уже не в качестве преемника Нурсултана Назарбаева при поддержке последнего, а как политически самостоятельная фигура. Что касается решения по досрочным парламентским выборам, то оно совпадает с призывами опять-таки ряда оппонентов относительно роспуска действующего мажилиса парламента как нелегитимно сформированного в 2021 году.

Наконец, глава государства рассчитывает на кредит доверия среди сограждан, который был получен по итогам проведенного 5 июня т.г. республиканского референдума. Более того, он дополняет его вновь озвученными мерами политико-правового и социально-экономического характера. Поэтому своя политическая логика у сегодняшних сенсационных заявлений Касым-Жомарта Токаева есть. Чем же ответят на них действующие и потенциальные оппоненты, в следующих публикациях", - пишет эксперт.