03.04.2023, 18:01 34961
Амерханов назначен заместителем председателя КНБ РК – директором Службы внешней разведки
Фото: КНБ РК
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Аскар Амерханов назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директором Службы внешней разведки, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает пресс-служба Акорды.
По данным КНБ РК, Аскар Амерханов окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова.
Трудовой стаж:
В 1995-2004 годы - служба на офицерских должностях в органах национальной безопасности;
В 2004-2022 годы - служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности;
С января 2022 года - заместитель председателя КНБ РК.
Также распоряжением главы государства Габит Байжанов освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Службы внешней разведки.
Ранее сообщалось, что руководителем аппарата правительства переназначен Галымжан Койшыбаев
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04.04.2023, 09:57 1831
C 1 июля планируется переход к новой модели рынка электроэнергии - Минэнерго
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - C 1 июля текущего года планируется переход к новой модели рынка электрической энергии на базе механизма единого закупщика электрической энергии и балансирующего рынка электрической энергии. Об этом сообщил и.о. министра энергетики Болат Акчулаков в ходе заседания правительства.
Новая модель рынка позволит реализовать необходимые проекты по вводу генерации в целях покрытия среднесрочной потребности в электрической энергии", - сказал Акчулаков.
По его словам, на сегодня реализуются проекты по модернизации действующих электростанций, которые позволят к 2027 году годы ввести свыше 1 700 МВт. Идет строительство маневренных мощностей на суммарную мощность свыше 1 200 МВт в городе Кызылорда и Туркестанской области.
Также прорабатываются проекты по строительству новых ТЭЦ в городах Кокшетау и Семей. Ведется реализация проектов по строительству блоков №3-4 Экибастузкой ГРЭС-2, а также модернизации энергоисточников Алматинского энергокомлекса.
Кроме того, ведется работа по модернизации Национальной электрической сети, в том числе усиление энергосистемы Западной и Южной зон, присоединение Западной зоны в Единую электроэнергетическую систему.
Также и.о. министра напомнил, что в мажилисе парламента находится проект закона "О теплоэнергетике", который предусматривает:
- четкое разграничение полномочий государственных органов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения;
- регламентацию прав и обязанностей потребителей тепловой энергии, теплопроизводящих и теплогенерирующих организаций;
- внедрение нового инструмента - мастер-плана развития теплоэнергетики;
- меры стимулирования повышения энергоэффективности.
04.04.2023, 08:24 4691
Алматы станет культурной и туристской столицей ШОС на 2023-2024 годы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - И.о. министра культуры и спорта РК Асхат Оралов принял участие в совещании министров культуры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Министры стран-участниц ШОС поддержали предложение утвердить Алматы культурной и туристской столицей ШОС на 2023-2024 годы, сообщили в пресс-службе Минкультуры.
Оралов поднял вопрос о присвоении городу Алматы статуса культурной и туристской столицы ШОС на 2023-2024 годы. Делегаты и заместитель генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн поддержали его предложение.
Я благодарю г-на Кейна и всех присутствующих за поддержку нашей инициативы. На сегодня нами уже разработан план, который предусматривает 14 мероприятий в городе Алматы. Это международные туристские и культурные фестивали, а также марафоны. Председательство Казахстана в ШОС также будет сопровождаться насыщенной культурной программой. На сегодня видна положительная динамика развития и укрепления сотрудничества со странами ШОС во всех сферах, туризм - не исключение. И утверждение Алматы в качестве культурной и туристской столицы улучшит показатели в сфере туризма. Приглашаю всех вас посетить нашу страну и ознакомиться как с местными достопримечательностями, так и с результатами нашей работы в сфере культуры", - заявил и.о. министра культуры и спорта РК.
Напомним, что с июля 2023 года по июль 2024 года Казахстан будет председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества.
03.04.2023, 20:12 27306
В Казахстане снижены ставки за выдачу паспорта
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Законом от 20 марта 2023 года о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс предусмотрены изменения налогового законодательства в части пересмотра некоторых ставок государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
Установлен верхний предел суммы государственной пошлины в судах с исков имущественного характера:
для физических лиц - 1 процент от суммы иска, но не более 10 000 МРП;
для юридических лиц - 3 процента от суммы иска, но не более 20 000 МРП.
Вводится в действие c 21 мая 2023 года (по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Изменен порядок применения ставки по ходатайствам о пересмотре судебных актов в кассационном порядке. Так ставка государственной пошлины применяется в зависимости от субъекта, подавшего обращения.
Вводится в действие c 21 мая 2023 года (по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Снижены ставки за выдачу паспорта гражданина РК (для детей до 16 лет) с 8 до 4 МРП.
Установлены ставки за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан (за исключением детей до 16 лет) объемом:
36 страниц - 8 МРП;
48 страниц - 12 МРП;
установление ставки - 1 МРП за выдачу удостоверения личности гражданина РК, в связи с утратой его в течение года более двух раз.
Вводится в действие с 1 января 2024 года.
Напомним, подать заявку на изготовление паспорта и удостоверения личности теперь можно самостоятельно. В начале марта был представлен инновационный проект терминала документирования. По словам министра цифры РК Багдата Мусина, данный проект уникален тем, что клиенты смогут заказать услугу, минуя очередь, а также самостоятельно выбрать удачное фото для документа.
03.04.2023, 19:20 30291
Токаев подписал законы об открытии вузов РК в РФ и покупке доли в ЕАБР
Перераспределение доли РФ обеспечит банку доступ к фондированию, сохранит рейтинги и текущие ставки кредитования
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал законы об открытии казахстанских вузов в России и покупке доли в ЕАБР, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития".
Это позволит сделать акционерную структуру банка более диверсифицированной и нивелировать риски его проектной деятельности. Перераспределение доли РФ обеспечит банку доступ к фондированию, сохранит рейтинги и текущие ставки кредитования.
Также президент подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан в Российской Федерации и филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Казахстан".
В рамках реализации соглашения будет осуществляться получение двойной лицензии при открытии филиалов. Отмечается, что обучение может вестись на государственных языках двух стран, с обязательным изучением языка и истории страны нахождения филиалов в рамках образовательных программ. Государственный контроль и аккредитация в филиалах будут осуществляться в соответствии с законодательством государств - сторон.
03.04.2023, 17:39 35961
Жамаубаев и Кульгинов сохранили свои должности
Фото: Ерулан Жамаубаев и Алтай Кульгинов
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ерулан Жамаубаев и Алтай Кульгинов сохранили свои должности, сообщает пресс-служба Акорды.
Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича заместителем премьер-министра Республики Казахстан", - сообщается в тексте указа.
По данным пресс-службы премьер-министра, Алтай Кульгинов родился 15 января 1978 года.
Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Ясави, Академию государственного управления при президенте РК и Британский университет Абердин по Президентской международной образовательной программе "Болашак". Магистр государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права.
С 2001 по 2008 год работал на различных должностях в Министерстве юстиции, Агентстве государственной службы и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
С 2008 по 2010 год работал в частной компании.
В 2010-2012 годы - государственный инспектор отдела госконтроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.
В 2012-2013 годы - заместитель акима Западно-Казахстанской области.
В 2013-2016 годы - аким города Уральска.
В 2016-2019 годы- аким Западно-Казахстанской области.
С июня 2019 года по декабрь 2022 года являлся акимом города Астаны.
9 декабря 2022 года указом президента Республики Казахстан назначен заместителем премьер-министра.
Также Ерулан Жамаубаев назначен заместителем премьер-министра - министром финансов Республики Казахстан.
По данным Минфина, Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области.
Образование высшее, в 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления, "Финансы и кредит", в 2009 году Казахский экономический университет имени Рыскулова, "Магистр делового администрирования".
Трудовая деятельность:
С 1996 года по 1998 год - преподаватель Казахской государственной академии управления;
С 1998 года по 2006 год - ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан;
С 2006 года по 2014 год - директор департамента координации Национального банка Республики Казахстан;
С 2014 года по 2015 год - управляющий директор АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана";
С июля 2015 года по ноябрь 2015 года - заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан;
С ноября 2015 года по ноябрь 2018 года - заведующий отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан;
С ноября 2018 года по март 2019 года - помощник президента Республики Казахстан.
С марта 2019 года занимал должность ответственного секретаря Министерства финансов Республики Казахстан.
С мая 2020 года - министр финансов Республики Казахстан.
С марта 2022 года - заместитель премьер-министра-министр финансов Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что главы Минобороны и МВД РК сохранили свои министерские посты.
03.04.2023, 17:25 36936
Руководителем управления земельных отношений Алматы назначен Нурлан Нургабылов
Также руководителем управления финансов города Алматы назначен Канат Сухамбеков
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Ерболата Досаева руководителем управления земельных отношений Алматы назначен Нурлан Нургабылов, сообщает пресс-служба акимата города.
Нурлан Нургабылов родился 29 апреля 1988 года в городе Уштобе Алматинской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (бакалавр международного права), University of Dundee (магистр международного коммерческого права).
Нургабылов имеет опыт работы в части защиты интересов государства в Министерстве юстиции РК и Национальном банке РК. В должности управляющего директора курировал правовые вопросы в АО "First Heartland Jusan Bank", АО "АТФ банк", руководил проектами по возврату активов в АО "БТА банк".
В разные годы также работал в международных консалтинговых компаниях (Ernst & Young Global Limited, Curtis, Mallet-Prevost, Colt&Mosle LLP, ТОО "Macleod Dixon").
Также распоряжением акима Алматы руководителем управления финансов города Алматы назначен Канат Сухамбеков.
Канат Сухамбеков родился 17 августа 1992 года в Астане. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "международное право".
Сухамбеков имеет работы в отделе официальных мероприятий и внешних связей управления делами президента Республики Казахстан и отделе организационно-инспекторской работы аппарата акима Акмолинской области.
Занимал должность инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан.
До назначения работал заместителем руководителя аппарата акима города Алматы. На данной позиции координировал деятельность отдела инспекторской работы, отдела организационной и контрольной работы, деятельность юридического отдела, финансово-хозяйственного отдела, службы внутреннего аудита.
Ранее сообщалось, что Жумангарин переназначен на пост вице-премьера - министра торговли и интеграции.
03.04.2023, 17:05 37846
Президент Казахстана подчеркнул важность развития отечественного машиностроения
В Костанае начнется строительство нового завода по производству автомобилей Kia
Фото: Акорда
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров АО "Группа компаний Allur" Андрея Лаврентьева, информирует пресс-служба Акорды.
Глава государства подчеркнул важность развития отечественного машиностроения, а также актуальность повышения квалификации местных инженерно-технических специалистов", - отметили в пресс-службе.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе компании по развитию машиностроения, повышению компетенций инженерных кадров и привлечению иностранных инвестиций.
Также президенту было доложено о действующих производствах, на которых сегодня трудятся более 6 тысяч казахстанцев, и о перспективных проектах. В Костанае начнется строительство нового завода по производству автомобилей Kia совместно с южнокорейским производителем Kia Corporation.
Андрей Лаврентьев отдельно сообщил о работе в сфере образования. Компанией в Костанайском колледже автомобильного транспорта открыто обучение техническим специальностям на государственном языке, ведется работа с учебными заведениями по дуальному образованию студентов, создана Высшая инженерная школа Allur.
Ранее президенту РК доложили о состоянии машиностроительной отрасли Акмолинской области.
03.04.2023, 16:53 38021
Жумангарин переназначен на пост вице-премьера - министра торговли и интеграции
Фото: eec.eaeunion.org
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Республики Казахстан, информирует пресс-служба Акорды.
Назначить Жумангарина Серика Макашевича заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Республики Казахстан", - сообщает в тексте указа.
По данным Минторговли РК, Серик Жумангарин в 1993 году окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт.
В 1997 году Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "Экономика".
В 2013 году получил степень магистра делового администрирования в Международной академии бизнеса.
Трудовой стаж:
С 1993 по 2004 занимался предпринимательской деятельностью.
С 2005 по 2006 годы - заместитель начальника отдела экономики и бюджетного планирования города Актобе; начальник отдела предпринимательства города Актобе.
С 2006 по 2007 годы - заместитель начальника управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.
С 2007 по 2008 годы - начальник управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области; директор департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.
С 2008 по 2010 годы - заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, директор департамента развития торговли; заместитель председателя правления АО "Казахстанское контрактное агентство".
С 2010 по 2011 годы - заместитель, первый заместитель председателя правления АО "Национальное агентство по развитию местного содержания "NadLoc".
С 2012 по 2013 годы - директор департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан; председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.
С 2013 по 2014 годы - вице-министр регионального развития Республики Казахстан.
С 2014 по 2017 годы - председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С 2017 по 2019 годы - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.
С 2019 по 2020 годы - член Коллегии (Министром) Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию.
С 2020 по 2022 годы - председатель Агентства по защите и развитию конкуренции
С 15 августа 2022 года назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Республики Казахстан
Ранее сообщалось, что руководителем аппарата правительства переназначен Галымжан Койшыбаев
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