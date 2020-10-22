Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Азамат Амрин назначен вице-министром национальной экономики РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Республики Казахстан Амрин Азамат Кеменгерович назначен на должность вице-министра национальной экономики РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Азамат Амрин родился в 1973 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт и Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева по специальности "экономист-менеджер", бакалавр юриспруденции.





Трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим в Корнеевском совхозе.





С 1997 года по 2008 год работал на различных должностях в Налоговом комитете Северо-Казахстанской области.





В 2008-2011 годы - аким района Шал акына СКО.





2011-2012 годы - менеджер крестьянского хозяйства "Амрин К.К.".





В 2013-2015 годы - заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК.





С января 2015 года по настоящее время работал директором департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК.

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