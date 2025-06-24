Верховный суд одобрил итоги расследования в отношении "Актобемунайгаз"

Расследование показало, что АО использовало доминирующее положение на рынке для навязывания контрагентам экономически невыгодных условий

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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд Республики Казахстан признал законными и обоснованными итоги антимонопольного расследования, проведенного департаментом АЗРК Актюбинской области в отношении АО "СНПС-Актобемунайгаз".





Таким образом, двухлетний судебный процесс завершился.





Поводом для начала расследования стало уведомление, направленное антимонопольным органом, по фактам выявленных нарушений законодательства в области защиты конкуренции. Обществу было предложено добровольно устранить нарушения, внеся изменения в договоры с контрагентами. Однако уведомление исполнено не было, что и послужило основанием для начала расследования", - сообщает пресс-служба АЗРК.





Расследование показало, что АО использовало доминирующее положение на рынке для навязывания контрагентам экономически невыгодных условий.





К примеру, в договорах на поставку СНГ устанавливался срок оплаты не более трех банковских дней, тогда как законом допускается срок до пяти рабочих дней. Контрагентам, не согласным с этими условиями, отказывали в поставках.





Кроме того, компания включала в договоры технологически необоснованные условия. Например, автоцистерны при отгрузке должны были заполняться на 85% от геометрического объема, что, по мнению участников рынка, делало невозможной полную вывозку товара и создавало дополнительные сложности в логистике. Отгрузка остатков требовала автоцистерн соответствующих объемов, что фактически ставило контрагентов в заведомо невыгодное положение.





В ходе расследования также было установлено, что компания, обладая технической возможностью, необоснованно ограничивала производство СНГ для поставок автотранспортом, тем самым ущемляя права других участников рынка",- отметили в ведомстве.





Выводы, сделанные в ходе расследования АЗРК, поддержали суды первой и апелляционной инстанций, а также Верховный суд.





В ближайшее время материалы будут переданы в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Актобе для решения вопроса о применении соответствующих санкций", - резюмировали в АЗРК.