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Ануар Джумадильдаев назначен председателем Комитета казначейства МФ РК

03.08.2020, 10:24 6157
Ануар Джумадильдаев назначен председателем Комитета казначейства МФ РК
primeminister.kz
Астана. 3 августа. Kazakhstan Today - Приказом министра финансов Республики Казахстан Ануар Джумадильдаев назначен на должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.
 
Ануар Джумадильдаев родился 22 сентября в Кызылординской области. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет.
 
В 2005 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области. В 2008 году трудился начальником управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции Налогового комитета МФ РК.
 
В 2009 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета МФ РК. В 2012 году переведен на должность председателя Налогового комитета МФ РК.
 
В разные годы возглавлял Комитет финансового контроля и Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК.
 
В 2017-2019 годы занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
 
В 2019-2020 годы - председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.
 

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