Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Асет Асавбаев покинул пост председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ведомстве, он уволился по собственному желанию согласно приказу от 28 января 2019 года.

Асет Асавбаев родился 14 сентября 1982 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Окончил Алматинский государственный университет имени Абая (2003 год, учитель истории, основы права и экономики), Казахский университет путей сообщения (2006 год, инженер-механик).

Трудовой стаж:

менеджер ТОО "TRUCK-SERVICE" (2001-2004);

менеджер Союза юридических лиц союза международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан "КазАТО" (2004);

исполняющий обязанности ведущего специалиста отдела контроля на автомобильных дорогах, начальник отдела контроля автомобильных перевозок и разрешительной системы (2004-2008);

начальник управления контроля на автомобильном и железнодорожном транспорте Комитета транспортного контроля, начальник управления контроля на автомобильном транспорте Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2008-2010);

заместитель председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (январь 2010 - ноябрь 2013);

председатель Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (4 ноября 2013 - 6 августа 2014);

председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (с августа 2014).

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